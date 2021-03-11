曾發誓當好老細怎還成為衰人？　關鍵或不在初心已逝而是因為他…

撰文： 半宅職薯 最後更新日期： 2021-03-11 12:45

在社會打滾過幾個年頭的大家，一定會遇過一些令你恨之入骨的衰上司，令大家發誓將來要當一個好上司。但這些衰上司當年，何嘗又不是發過這些誓言？為什麼今天竟成為一個衰上司？ 今天半宅職薯就和大家一起討論，這些衰上司其實都是大老細迫出來的。

要在職場做個好人，其實真的不容易：

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夾心層上司被迫選邊站

好上司都有一個共通點，就是會從小薯角度設想。但好下屬又有一個特點，就是會從老細高層角度設想。

夾在中間的中層上司，要做到面面俱圓不是易事。要麼見人講人話，見鬼講鬼話；要麼「硬食」老細高層的離地期望或者執下屬的手尾。

在現實逼人的情況下，衰上師會比一個好上司更易當。以下就是一些例子：

把「人」視為「人手」

不得不說一個事實，那些由低做起，「紅褲子」出身的上司，會更了解下屬在實際工作上遇到的難度和苦處。所以更傾向於將心比己，把下屬視為「人」去看待。

當你把下屬視為「人」去看待的話，自然容易對下屬產生憐憫之情，進而在工作水準上妥協。

但在老細高層眼中，員工可能只是「人手」，甚至無異於機器。在「榨乾榨淨」，創意用盡的時候便乾脆換掉，猶如一粒用蝕的零件。

在這種環境之下，以「情」帶團隊的好上司，自然會成為老細高層眼中執行力低的廢下屬。

縱容「上有政策 下有對策」

在一些機構，高層最重視的是自保，實質前線工作與他何干。

夾在中層的上司，如果想當一個好人的話，便要絞盡腦汁，身先士卒，鼓動下屬把高層的離地指示化成現實。要是事情最終辦不到，便站在下屬的一邊，承擔責任。

但如果選擇另一條容易的路，當一個衰上司呢？那便安全和容易得多了。

一個衰上司，只需要把高層的離地指令直接施加在小薯身上，迫使小薯「上有政策 下有對策」，在重重規則之間挺而走險。若事情做到表面的效果，便是衰上司領導有方；但若事情弄垮了呢？ 那便是小薯的責任。在這個時候，衰上司便來個公正嚴明的執行懲罰。而這對於高層來說，也是對責任推得一乾二淨的好方法。

俾面飯局 迫下屬牽強附會

不少公司都會定期搞一些「俾面飯局」。對於小薯來說，這些「俾面飯局」又要自己掏荷包，又要在私人時間參加，更加要強裝留心的聽老細高層發表偉論，實在苦不堪言。

這時如果你想當一個好上司，對小薯說：「如果不想去也可以。」那會有什麼結果呢？

結果就是好上司的團隊只有小貓幾隻出席，高層自然覺得沒有面子，繼而遷怒於這位好上司，認為他欠缺領導才能。可以想像得到的是，這位好上司往後必定沒有好日子過。

而當一個衰上司呢？只需要對小薯施加壓力，迫使他們出席這些「俾面飯局」，那便可以在高層面前營造出領導有方的假象了。

結語

做一個衰上司，遠遠比做一個好上司容易。而問題的根源其實源於老細高層。無論是好上司抑或是衰上司，他們的言行和取向其實也受著老細高層的影響。要是老細高層對每一位員工都帶有同理心，懂得易地而處的話，衰上司便自然會消失。

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