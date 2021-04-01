別成為被別人無視的弱者！　15句說話助你化打擊為祝福｜職場心理

撰文： VOGUE Taiwan 最後更新日期： 2021-04-01 12:18

十字路口，往哪裏走才好？往哪裏都好，只要開始，就會抵達。原地不動，你只會結凍。遇到挫折，生氣只表示你無能為力，巨嬰才會盡情哭鬧，成熟的人會想辦法解決問題。《功勞只有你記得，老闆謝過就忘了》一書教你面對打擊的15個紓困方案。

如何化打擊為祝福？（點擊下圖看清！）

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假如問你：你覺得這世界公平嗎？我想你的答案應是：「不！很多事情都不公平。」下一個問題，請問：你常常因為「不公平」而生氣嗎？如果你明明已經知道世界上大部分事情都不公平，那為甚麼你還會因為不公平而生氣呢？而且，你真的那麼期待被公平對待嗎？

在職場上，最常見到很多人哀怨地說：「這樣很不公平！主管怎麼可以這樣？」事實上，職場是一個你用勞務、精神換取金錢的地方，沒有哪家公司會在你面試時跟你強調，「我們會公平地對待所有員工。」也因為不公平、視情況、視資歷而定，薪水才會成為不能說的秘密。薪水像是一個潘朵拉的盒子，揭曉後，人人心中都會覺得不公平。大部分的人總會覺得自己付出多了，卻拿少了。職場的本質，本來就不是在求公平。坦白說，我也不覺得你那麼想要被「公平對待」。

試想：當你被主管偏愛，拿到更多的資源與福利時，你會對主管這麼說嗎？「不！這些資源和位子萬萬別給我，因為我覺得不公平！」正常來說，你會喜孜孜地收下這些恩寵，回家跟親人或者好友說：「這些都是公司特別給我的！不是人人都有，公司很重視我。」甚至你會因為得到這些偏愛，上班上得更起勁；也會因為失去這些偏愛，憤而離職。所以，你在職場上真正想追求的從來不是公平。你想要的是被重視、被偏愛的「特權」。

如果在職場上不被偏愛，你也就無法升遷、加薪，就算當主管也不威風。在職場上，你要的從來不是公平，那是你在得不到資源時，用來哇哇叫的口號和旗幟，用以鞭打得到特權的人，更慘的是，也鞭打不到。

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弱者才求公平。強者求特權。

越高階的上班族，享有的特權越多。例如：公司裏面總有人不用打卡，或者每天只要刷一次卡，這就是特權。而越是低階的員工，越要照規矩來。

當你變強了，你會發現討好你的人變多了，讓你煩心的事情變少了。

當你發現別人還會說你酸話，不把你的意見當意見，不要怪別人啊，是你太弱了，弱到別人覺得踩你幾腳都不會有事的。

化打擊為祝福的15個紓困方案：

1 成功只有兩步：第一步，和堅持到最後一步。 2 沒有人是不可取代的，但你的能力可以帶着走。 3 面子是世界上最不值錢的東西，太客氣只會害你錯過好機會。 4 所謂「勇敢」不是不害怕，而是就算恐懼到發抖，也想這樣做。 5 你沒有比較差，你只是欠栽培──栽培自己是一輩子的事情，你不栽培自己，誰來栽培你。 6 你最常對不起的人叫做「自己」，因為你都把別人的感受放在自己的前面。 7 被遣散不代表你找不到工作，而是讓你更懂得找到適合自己的工作。 8 別人的工作永遠不會讓你失望；但別人或許也正在失望他的工作，只是你不知道罷了 9 人生沒有永遠的一帆風順，你所受過的苦，有天都會成為你人生的養分，讓你笑着收成。 10 大部分的愛情都是拿來練習失戀的。唯有不期待天長地久，輕鬆以對，才能走得長久。 11 對自己的感覺負責，不因年紀與社會壓力而妥協，因為你妥協得了一時，卻妥協不了一世。 12 當你無知的時候，就會被恐懼吃掉，因為人在搞不清楚情況時，容易自己嚇自己。 13 對別人而言，你只是待辦事項。但對你而言，你是你生命裏唯一且最棒的主角，請善待自己。 14 不管當初的決定對不對，既然都做了，就要讓它變成對的。 15 夢想的路很辛苦，堅持是唯一的路，堅持的心法就是：「繼續走，賴活着，不小心就抵達了。記得，要永遠賴活着。」

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：「弱者才求公平，強者求特權！」面對這個世界的打擊，你要懂得15個紓困方案】