日做10小時？朋友皆是同事？　或已工作成癮且問題不在工時長短…

撰文： 經理人 最後更新日期： 2021-03-05 07:29

你自己或你身邊有人是這樣的嗎？ - 早出晚歸，總是過了晚餐時間才下班回家，工時超過 10 小時 - 常把工作帶回家，甚至連出遊的時候都在處理公事 - 開口閉口都在談工作 - 朋友大部分都是同事 - 沒辦法閒着，即便退休後也要找工作做 - 會設法擠出多餘時間給工作 亞洲社會推崇工作為王，努力向上一直是從小家庭和學校教育的宗旨，也是職場上長期存在的文化。不過，這種看似是積極打拼的工作模式，很可能是「工作成癮」──過去被稱之為工作狂的現象，其實是一種癮頭。

長時間工作就是工作成癮？（點擊下圖了解更多）

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甚麼是「工作成癮」？

工作成癮（Workaholism）一詞最早於 1971 年由心理學家韋恩歐茲（Wayne Oates）提出，指的是無法控制想要工作的衝動。

即使國際心理疾病機構並未將此現象列進正式疾病中，但工作成癮的確存在於現代社會中，已是一種心理層面的文明病。

有心理學家指出，工作成癮不僅影響個人健康，更將影響情緒、心理及人際關係。國外更有心理醫師專門開設工作成癮門診，解決患者困擾。

工時長，不等於工作成癮

很多人誤會工時長、加班就是工作成癮的表現，事實並非如此，也因此工作成癮不易察覺，容易逐漸吞噬個人身心健康。

過去有研究發現，即便你一周工作超過 50 小時，還是有可能獲得不錯的生活平衡，只要你懂得如何切割工作與生活，在下班後好好享受自己的時間、與非工作相關的人事物接觸，依舊有機會維持良好身心狀況。

不過，當你無法切割時，問題便隨之而來。

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工作成癮將造成壓力、慢性病等健康問題

心理方面，工作成癮可能引發過大壓力，造成嚴重焦慮、憂鬱、睡眠不足。而身體方面，2013 年有健康調查發現，工作成癮的人很可能患有高血壓，甚至有較高風險患上心血管疾病、糖尿病，嚴重者可能過勞死。此外，工作成癮也會影響人際發展，導致患者遠離群體、孤僻、終日沮喪。

幸好，工作成癮是可以治療的。但首先，你必須認知自己有問題，這是最難的一關。因為通常工作成癮的人已投入大量時間於工作，並認為會有相當報酬。如果想判斷自己有沒有成癮問題，除了經由身邊的人提醒，也可以透過以下幾個方法自我檢視：

1. 設定「停止工作時間」並貫徹

每天都要設定一個放下工作的時間，比如說過了中午 12 點、晚上 7 點就不再工作，下一次上工就得等到午休後及明天上班時間。

這看似減少了你可以工作的時間，但事實上因為明訂死線，你可以因此增加工作效率，反而在更有限的時間內完成工作。

2. 安排下班後的活動

煮飯、運動、多跟親朋好友聚會等都是下班後不錯的活動，這可以驅動你放下手邊工作，好好聚焦在別的事物上。

3. 求助心理諮商

如果你不確定自己有沒有工作成癮問題，不妨交給專家判斷。有時候只是純粹的工作成癮，但有時候工作成癮的背後可能是強迫症或其他症狀驅使，找出問題源頭才能有效解決困擾。

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