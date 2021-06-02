面試遇着求職者「詐騙式」吹噓怎辦？　Elon Musk用一問題辨真假

撰文： 經理人 最後更新日期： 2021-06-02 07:38

成功的企業除了要有具備遠見的領導人，還要有優質的團隊。因此找對人才，是企業非常重要的工作。但到底甚麼樣的員工特質最重要？

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對於特斯拉（Tesla）創辦人馬斯克（Elon Musk）而言，員工唸過甚麼厲害的學校一點都不重要。馬斯克曾在 2014 年一場訪談中表示：「我的員工可以沒唸過大學，甚至沒唸過高中。」比起學歷，馬斯克更重視員工是否具備長才，因此他在面試時，會試圖了解求職者過去的經驗。 他認為，「如果能找到與其長才相關的成就，那麼就可以期待他在未來繼續發揮。」

馬斯克靠一個提問，識破吹噓的求職者

但問題來了，求職時，每個人都可能在面試場合撒謊、吹噓自己多厲害，往往等到求職者正式入職並工作一段時間後，雇主才能真正知道員工有多少本事。

面對吹噓的求職者，馬斯克在 2017 年的世界政府高峰會（World Government Summit，WGS）公布了自己的面試妙招，他說他每次與求職者面談，必定會問一題：

請你告訴我你遇過最棘手的問題，以及你如何解決那個問題。

馬斯克表示，他期待聽到求職者仔細分享那個問題是甚麼，以及他如何一步步解決問題。「真正解決問題的人，講得出細節，他們知道解決問題的關鍵是甚麼。」馬斯克要的是證據，如果求職者能清楚說明自己如何解決一個棘手問題，代表他真的有料。「真正遇過棘手問題的人，絕不會忘記當時痛苦的情況。」

科學研究證實：馬斯克的做法真的能揭穿謊言

去年底《記憶與認知期刊》發表了透過科學拆穿求職者謊言的方式，其中一項做法剛好與馬斯克用的招數有異曲同工之妙，這個技巧稱作「不對稱資訊管理」（Asymmetric Information Management）。

不對稱資訊管理原本用於檢察偵訊，調查人員會要求嫌疑犯說明事件細節，並在說明的過程中觀察對方講的是不是真話，而且可以從言談中找到一些可以詢問佐證的證人。

使用這個技巧的面試官必須注意，重點在於讓求職者講越多細節越好，從細節中判定對方是不是誠如自己所說，是實際經手某件事的人。

如果發現對方有所保留，或是針對某些細節含糊帶過，一方面可能是愧疚使然；另一方面是，他們擔心自己提供更多的訊息，可能會導致謊言被拆穿。因為那些真正有經驗的人，可不會用三言兩語隨便講完自己的成就。

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