HR一來電就約見工時間很無禮？　網民抱怨：先發電郵來對雙方都好

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-06-17 13:40

不少人找工作都會透過獵頭公司投遞履歷面試，而企業為了找尋合適人才，有時也會主動打電話邀約面試。對此，就有一名男網友PO文抱怨，HR直接打電話的行為很不妥，「為甚麼不能先發一個獵頭公司的邀約函給求職者確認一下工作內容再回覆呢？」引發網友熱烈討論。

經獵頭揾工HR一來電即約面試？（按圖看清！）

+ 4 + 4 + 4

該名網友在《Dcard》發文表示，最近正在找工作，但發現很多公司的HR都喜歡直接打一通電話邀約面試，讓他不禁疑惑「為甚麼HR都要這樣逼求職者，不能先發一個獵頭公司的邀約函給求職者確認一下工作內容再回覆呢？這樣不是對雙方比較好，也有初步的了解」。

原PO也舉例，即便是男女相親也會先給對方看照片，再決定要不要赴約，「還是這是一種強迫對方的概念？」

文章曝光後，引來網友留言回應「所以我接到電話一律都先請他們寄面試邀請信，可惜有些HR不是這樣想的」、「超級認同，都還不知道是甚麼樣的工作就要人家去面試，連公司地點在哪都不知道」、「接到這種我都會當場問工作內容，不喜歡就直接拒絕了」。

此外，也有網友提出不同看法，「我反而覺得打電話比較好，他打來你也直接問」、「因為超多人不會回信，而且很多人自己投了之後，發信問他有沒有意願來面試，也沒下文」、「願意打電話給你的HR代表對你的興趣比寄信高，因為打一通電話花的時間遠比一封罐頭邀約信多」。

相關文章：10個庸才不及一個精英 從Netflix選才態度了解公司請人炒人準則

+ 4 + 4 + 4

相關文章：轉工｜年資越長事業越易遇樽頸？ 提防工作經驗由優勢變成負累

+ 18 + 18 + 18

延伸閱讀：

如何在面試中勝出？ 他揭一動作「面試官心中排名直接超車」

人資主管列12種「履歷NG照」勸世 反被嗆：怎樣都遇到慣老闆

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】