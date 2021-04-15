搵工｜「乞食科」畢業生事業註定暗淡？　過來人分享職場發展心得

撰文： 半宅職薯 最後更新日期： 2021-04-15 07:29

直至最近上網我才發現，原來我碩士主修，一直覺得很有用的社會科學，是不少人眼中的「乞食科」。 今天半宅職薯就以過來人身份，分享從大學「乞食科」的所得，及探討乞食科畢業的發展與出路。

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網民的評價

隨意在網上打「乞食科」這三個字，會自動跳出「乞食科 搵工」、「八大乞食科」……等等。隨便看看，會發現文科、科學、社會科學等都是網民眼中的乞食科。而我所修讀的社會科學，更有人戲稱為乞食三寶之一。

為何選擇社會科學

大家如果有留意我的專欄都會都知道，我18歲便踏入社會全職工作由低做起，兼讀進修。既然有了工作，我學士和碩士選科都是以興趣和實用性為主要考慮因素。

我本科是讀通訊科技的，是一科理科。當我本科畢業的時候，我已經在社會打滾了一段日子，發現更需要宏觀的知識，學習多角度、批判性思考，於是我報讀了沒有主修科目，每個範疇都涉獵一點的社會科學碩士。

乞食科的實用價值

被戲謔為乞食科的社會科學，在我眼中視如瑰寶。特別是當我擁有自己的小生意之後，所學知識更加大派用場。

學會操控宏觀棋局

不少人都有一個觀念，就是必須是商科畢業才適合營商。其實這是一個狹隘的想法。

當一個人踏入商業森林，便會發現自己需要的不單是執行力，更需擁有敏銳的市場觸覺、戰略和規劃的能力。就此，廣泛的通才知識，研究的技巧，宏觀大棋局的視野最為重要。

社會科學給我的啟發是，社會上每一件事其實都是可以研究的。當我掌握了研究的方法，我便可以無時無刻從不同渠道接收資訊，在腦海分析乃至得出結論。

有了宏觀大棋局的視野，我便可以把這些零零碎碎的研究結論和資料拼合成一幅大畫面，變成商業決策和公司制度。

需要甚麼知識，便自學甚麼知識

社會科學為我就每一項知識都打開了一小扇門。讓我在這個知識快速產生，也快速過時的年代，按需要學習新知識，與時並進。

情況就如遇到不同的情況便打開相關的那一小扇門，探索所蘊藏的巨大知識寶庫。

這種技巧，對於我營運原有的業務乃至於現在再創業，也發揮着巨大功用。

廣納百川，領導不同背景下屬

內容廣泛的社會科學課程，也讓我在領導畢業於不同學科的下屬時更加得心應手。

我認為成功的領導，不是那些事事做得比下屬好的領導，而是具有戰略前瞻能力，發揮下屬專長，拼合不同背景成員達成目標的組織者和領航員。

廣泛的通才知識雖不專門，但卻令我知道下屬能做甚麼，可以做到甚麼效果，進而定立計劃和工作流程去協調這些專才，找出下屬之間的最大公因數，做到一加一大於二的效果。

乞食科畢業，如何由零開始？

看到這裏，大家可能會問：如果我現在剛剛畢業或只有很短的社會經驗，如何由零開始自己的事業？

由低做起力爭上游

首先你可以選擇由低做起，透過努力工作，爭取機會累積有質素的經驗，以獲取老細賞識，一步一步往上爬。

其實由低做起往上爬並不如想像中的艱難。要增強上流力，首先要調整受害者心態，走出受害者思維。

不少打工仔都有一個想法：老細給我一萬五千元人工，我便在工作上留力，只交出值一萬五千元的努力。

這種想法表面正確，但從老細角度，你的事業便行人止步。

大家有沒有留意到頂級的人才，能力可能只比你高一倍，薪金卻是你三倍的現象嗎？

沒錯，工作收入和能力付出是不成正比例的。現在的額外付出，其實是為日後不成正比例的高收入工作鋪路。

加入管理見習生行列

另一方面，香港很多大機構每年都會聘請新畢業生作為管理見習生的，而畢業於所謂乞食科的文科或社會科學學生也可以應徵。

其實不少典型的管理見習生面試項目，例如能力傾向測試、即席演講、小組討論、一對一面試……等等，全部都是有方法準備的。而我也不時獲各大學邀請教導這些技巧。

當順利過關，日後成為管理層，自然可以把自己的宏觀知識學以致用。

對乞食科的謬誤

很多人都有一種思想謬誤，以為主參某一科，日後便只能在該範疇發展。

其實應該這樣想：我主修某一科，代表我在那一方面特別有專長，但並不是規限我只能在該科的範疇發展。

很多人覺得某些科是乞食科，只不過是道聽途說，缺乏事業方向，然後發展出乞食心態罷了。

結語

以我個人體驗，社會科學出路甚濶，只不過闊至一個點，令大家覺得迷失。

被戲謔為乞食科的社會科學，無論在研究、日常生活都有相當的重要性。在管理方面，能夠幫助你領導群雄，是一種高收入技能；而在創業方面，更能給你宏觀的視野，幫助你找出創業方向、創業idea等等。

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