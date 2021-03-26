升職｜事業停滯就進修讀多個學位？　現今職場最缺其實是這東西…

撰文： 半宅職薯 最後更新日期： 2021-03-26 13:12

近年留意到一個現象：有不少的年輕人，踏入職場不久之後又重返校園，重返校園之後又轉系轉科，人生總找不到方向，在學校與職場之間兜兜轉轉蹉跎歲月。

相關文章：世代差異｜95後湧現掀職場文化衝突？年輕人不求升職、安穩有原因

+ 24 + 24 + 24

一心以為完成進修等於鴻鵠將至

不知道是受到課程介紹資料的引導，還是對現實世界缺乏認知，不少年輕人都以為完成某一專業的課程，便立即能夠成為該專業的專業人士。其實事實並不是這樣的。

完成一項專業課程，只代表你有資格成為該專業的專業人士，但並不代表你足以成為專業人士。

換句話說，專業課程是必要條件，但並不是充分條件。

舉一個例子，當你完成會計師課程並考取專業執照，只代表你達到一個必要條件，亦即是達到門檻。而成為會計師的充分條件是，獲得會計師工作的聘書。

當然你也可以說：「我可以自立門戶開會計師行」。但在這情況下，充分條件便是客源。沒有客源，開辦會計師行也是徒然。

認為工作沒有前景

另一個令年輕人在職場與校園之間兜兜轉轉的原因，是認為工作沒有前景。

說到前景，很多年輕人都有一個與現今世界不符的期望：期望這一份工作能在指定時間升職加薪，一步一步到達指定的職級，當中存在若干必然性。

但現實是，大部分的僱主都不會擔保你能夠晉升至某一個職級的，原因是你仍未證明自己有這樣的實力。但新一代的打工仔不少抱一個相反的想法：既然你不能答應我升職加薪，那麼我便在工作上留力，不付出太多。

在這種南轅北轍的思想之下，僱主自然覺得僱員不上進；僱員又認為僱主太吝嗇。結果是僱員認為工作沒前景，僱主認為市場沒人才。

期望進修能夠繞過木人巷

當一個人在職場上處處碰壁，然後又看到進修課程中吸引的描述，自然會聯想到完成課程之後能夠繞過職場上的木人巷。

但在今天的職場環境，最欠缺的是肯搏肯捱的態度，最不缺的是學歷。結果不少年輕人在校園與職場之間兜兜轉轉，蹉跎歲月，三十而不立。

相關文章：人工比尊嚴重要？父幹並非不公平？ 5個人生道理30歲時逐漸學懂

+ 13 + 13 + 13

相關文章：人工高返工仍不開心？ 從「性價比」評估筍工有三項關你老細事！