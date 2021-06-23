同事關係｜誰是你的職場「扶手棍」？　有他扶持勝過你孤獨OT十晚

撰文： 半宅職薯 最後更新日期： 2021-06-23 11:38

又到了返新工的季節：新一屆畢業生剛投入職場，上一屆畢業的社會新鮮人又剛好做滿一年。我相信你在返新工遇到的第一個問題就是：無人教我，怎辦好？

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今天半宅職薯就和大家分享，返新工令你有人教的技巧，讓大家有一個好開始。

別捉錯老細的心思

新工上班第一天，老細高層通常會面見你，概略介紹公司狀況，以及說出對你的期望。

在這段簡短的面談之中，老細高層通常都會補一句：「有什麼不明白的地方便即管問我吧！」

初出茅廬，剛踏入社會的小薯可能信以為真，遇有不明白的地方便直接敲門問老細高層，然後換來他們的黑面。

為什麼會這樣的呢？其實老細高層是這樣想的：要向他們問問題當然可以，但大前提必須是小薯層面解決不到的問題。老細高層日理萬機，如果你問他們一些雞毛蒜皮的問題，他自然會覺得你在浪費他們的時間。

所以老細高層的真正意思是：你遇到你們層面解決不到的問題，才問我吧！日常工作的細節，你們自己把它解決。

找出你的「扶手棍」

既然老細高層沒有好氣解答你的細微問題，那麼在你初上班的日子，必先找到一支「扶手棍」。

這支「扶手棍」，通常是和你同一職級，但資歷比較久的同事。有機會是老細高層直接指派一位「扶手棍」作為你的嚮導，也有機會是需要由你自己去尋找。

別小看這支「扶手棍」，他是影響你在公司發展的重要人物：工作需要多久才上手；能否拿捏公司文化；掌握老細高層喜好……等等，全都是由這位「扶手棍」親身傳授。

要是這位「扶手棍」喜歡你的話，他會告訴你公司的地下秩序，減低你得失其他人和碰釘的機會；但要是他不喜歡你的話，他可以只對你說官腔語言，讓你自己碰釘。

如何對待「扶手棍」？

我在這裏稱這位嚮導作「扶手棍」，只是形象化的表達。在真實的環境，千萬不要當他是一件死物，卻要恭敬的視他如師兄師姐。

若這位「扶手棍」是年資長，比較喜歡擺款的，可以「乜哥乜姐」稱呼他。因為「哥前哥後三分險」，受得這樣的稱謂，便有道義上的責任去教你。

另一方面，小便宜是絕對少不得的。閒時請飲奶茶，請食蛋撻，都能夠俘虜這些「扶手棍」的心。因為蛋撻奶茶是表面，感恩答謝是重點。

還有一點要特別留意，願意當你「扶手棍」的同事未必能夠掌握你的進度，有時會同一件事重複給予指導。遇有這樣的情況，千萬不要說：「我一早知道啦！」，因為這會傷及他們的心靈，以後不再教你。

所以無論「扶手棍」有多長氣，你都必須表現得專心和感恩，這樣才會長教長有。

結語

千萬別要小看「扶手棍」的影響力，他不但可以在工作上給予你到位的指導，更可以影響你在高老細高層心中的印象。而事實上，不少老細高層都會詢問他們有關你的工作表現。「扶手棍」在老細高層面前說一句好話，好過你孤孤獨獨OT十晚。

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