迷惘只因有選擇、厚面皮是最大優勢　5句說話初入職場前要聽得明

撰文： 半宅職薯 最後更新日期： 2021-06-16 17:07

又到了畢業季節，半宅職薯想趁這機會給新畢業的你五句說話，讓你的事業更加亨通。

畢業生初入職場，有些事早點明白會較好：（按圖了解）

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1. 「感到迷惘，因為你有選擇」

我十八歲便出來社會工作，並未感覺到絲毫迷惘，因為我沒有選擇。

我必須努力工作，以博取升職加薪，換取更好的地位和視野。對於當時的我來說，迷惘是難以置信的事情。

如果你今時今日感到迷惘的話，我想先恭喜你。因為有條件，才有資格去選擇；有選擇，才會感到迷惘。

青春的價值在於機會和可能性。我建議你把握時間，仔細的觀察社會環境，洞悉未來大趨勢，好好選擇屬於自己的一條路。

2. 「升學不是增值，而是消費」

這聽起來感覺很荒謬，也和你爸爸媽媽所灌輸的價值觀背道而馳，但在我眼中卻是事實。

進修增值，大概是二十年之前的概念，這個概念在今時今日已經行不通。我記得大約在二十多年前，學士畢業也是小半個天之驕子。但很快地，社會已經有「通街都是大學生」的論述，之後幾年更出現了「碩士生多過學士生」的說法。

學歷競賽的矛盾在於，一方面要視乎你的對手有多少學歷，另一方面卻要視乎僱主會否覺得你學歷過高（進而要求過高）。

以今時今日情況，學士學位仍是晉身白領階層的足夠學歷條件。如果你認為繼續「讀上去」，獲取一個碩士學位會更有競爭力的話，那麼現實可能令你失望。

因為在高等教育高度商品化的今天，升讀研究院課程，更似是消費時間和金錢。如果你把進修所付出的時間和金錢，投放在其他地方，回報可能更加豐厚。

而事實上，即使你研究院畢業，也很大機會要由小薯做起，那時學歷包袱所帶來的心理壓力，更加可想而知。

例外的情況是，你希望走學術這條路，或者讀書本身就是你的人生願望。

3. 「見工，其實是工揀人」

你可能認為，見工是一個平等互動的過程，讓你和僱主互相了解。

但你可以從另一個角度想：「人揀工」的過程在瀏覽招聘廣告的時候經已完成。當你選擇申請某一份工作的時候，你已經揀了這份工作，接下來的環節，就是讓僱主決定是否揀你。

所以在求職面試的時候，你要盡量表現自己的長處，說服僱主接納你，以完成這人揀工，然後工揀人的過程。

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4. 「先看回報，後決定付出的想法，只會令你走進掘頭巷」

你可能會認為：僱主給的人工太低，所以付出也應該少一點。待聘用條件改善的時候，才努力吧！

你必須從僱主角度去想：每聘用一位新員工，都帶有若干的風險。因為在職培訓和薪金是固定付出，但新員工表現卻是未知之數。在沒有例證參考的情況下，僱主出手通常偏低，以減低風險。

如果你因為僱主出手低而「hea做」的話，那只會令僱主認為選錯人，卻不會無端端提升你的待遇，希望你因而改善工作表現。

而事實上，私人市場上的薪金往往是不成比例的。對公司有貢獻的員工，升職可以出奇地快，加薪比例可以出奇地高。而通常這些成功的少數，在他們當小薯的時候，都是不計較、不怕吃虧的。

5. 「臉皮厚，是你最大的優勢」

正值青春年華的你，最大的優勢是可以厚着臉皮。

對於初出茅廬的你，厚着臉皮是不帶成本的：即使你厚着臉皮承認經驗不足；厚着臉皮請教「老屎忽」，也不會令你失去地位，因為你本身便沒有甚麼地位。

但若你不珍惜這段資歷尚淺的黃金期，厚着臉皮盡量吸收經驗的話，到了一日你具有一定年資，才承認經驗不足的話，那便會損害你辛苦建立的形象和地位，影響你的事業。

年輕的你厚着臉皮是不附帶機會成本的。既然如此，何不厚着臉皮盡量吸收呢？

結語

每個人都經歷過年青階段。初出茅廬的你，也許對世界運作有不少不滿。與其大聲疾呼卻無人理睬，倒不如先掌握世界運作法則，贏取話語權，然後才創造你希望的改變。

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