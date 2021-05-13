轉工｜年資越長事業越易遇樽頸？　提防工作經驗由優勢變成負累

撰文： 半宅職薯 最後更新日期： 2021-05-13 12:54

大家有沒有留意到一個現象：招聘廣告所要求的工作經驗，大多數是10年以內的經驗。你很少會看到一個招聘廣告要求15年或者20年經驗的。 今天半宅職薯就嘗試以「經驗盡頭」這個概念，去解釋這個現象。

工作經驗在今天的職場越來越不馨香…（按圖了解）

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甚麼是「經驗盡頭」？

我們打從踏入職場，便被灌輸一個概念：工作經驗越長越好。在履歷表上，有實習經驗好過只有讀書經驗；有管人經驗又好過只有做事經驗。

但大家又有沒有留意到，有些工作經驗是有盡頭的：當你到達一定年資之後，再累積的經驗便再沒有甚麼附加價值，碰上事業的樽頸。

舉例來說：

收銀員的工作，一年經驗和十年經驗也沒有甚麼分別；

初級文員的工作，兩年經驗和十年經驗也沒有甚麼分別；

快餐店店舖經理的工作，五年經驗和十年經驗也沒有甚麼分別。

有這樣的現象，是因為不同工作的複雜程度有所不同，所能夠學習的東西也有所差異。越是簡單的工作，越快完全拿捏，也愈快到達「經驗盡頭」。

「負經驗」概念

看到這裏，大家應該明白到「經驗盡頭」這個概念。我想進一步介紹「負經驗」這個概念。

大家可能會感到很詫異：經驗會有負數的嗎？

我所指的「負經驗」並不是負數的年資，而是指當一個到達「經驗盡頭」並停止學習新事物的時候，經驗便很大機會變成負累。

人是有惰性的，而學習新事物也需要消耗相當精力。所以很自然地，當一個人累積了若干經驗的時候，便會嘗試把新事物扭曲，以方便套入原有的經驗概念之中，從而減少精力消耗。

當惰性顯現，甚麼新概念都會被扭曲成換湯不換藥的舊概念，結果成為進步的障礙。

這也解釋了為甚麼有些老細高層，寧可委派猶如一張白紙的新人從事新工作，也不願委派懶於求變的舊人。

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跳出「經驗盡頭」和「負經驗」陷阱

「經驗盡頭」和「負經驗」這兩個概念都有一個共通點，就是懶於學習工作範疇以外的事物。

為甚麼有些人，每當到達一定年資便能再升職呢？因為他們都在不斷學習手頭工作以外的東西，特別是再進一級所需要的知識技能。

舉例來說，做初階工作的時候，便學習怎樣分配工作；做管理督導的時候，便學習怎樣設計策略，做高階主管的時候，便學習怎樣賦權用人。

這些不斷學習的人，經驗永遠不到盡頭，因為他們不斷設法吸收新經驗；他們的經驗也永遠不會成為負累，因為他們每天都在學習新的思想模式，腦筋從未停止過。

有「無盡頭的經驗」嗎？

那麼究竟有沒有一些經驗是沒有盡頭的呢？答案是有的：就是對人的工作。

科技演進一日千里，但人性似乎千年不變。關於人性的歷史古籍，雖有千年之久，但卻依然博大精深，至今仍然適用。

人性這東西，主要從人生經驗中領悟。這也解釋了為甚麼經驗老到的老手，比年輕小伙子更善於解決人事問題。

結語

對人的智慧，比做事的硬件知識相對難學習。有些人可能在事業生涯中期便已經拿捏得到；也有些人終其一生也拿捏不到，事業生涯中不斷碰釘。

在這裏我想強調的是，對人的工作不代表無需學習，只不過對人的經驗比對事的經驗比較不易過期，也難以到達經驗的盡頭。

那麼如何拿捏對人的智慧呢？那便很倚靠自身的領悟力和高人指路了。

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