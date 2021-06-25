老細坐在後方卻慣用email聯絡？事主稱感覺奇怪網民嘆這才有保障

撰文： DailyView網路溫度計 最後更新日期： 2021-06-25 12:29

在公司上班時，你習慣用甚麼方式和同事或主管討論事情呢？有名網友近日在Dcard發文，表示自己在大辦公室當內勤，一直無法理解為何主管就坐在自己的後面，但不論大事或微乎其微的小事都要發mail溝通，讓她直呼「非常不習慣」，此文一出網友紛紛為她解惑，提醒這樣的溝通方式「超級重要」！

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感覺好差！主管坐後面還要寄mail、傳副本

（Dcard截圖）

由上圖可見，原PO表示自己在大型辦公室工作，坐在自己後方的主管不論什麼事都要寄mail討論，若是急事還會撥打內線分機通話，對其他同事也是一樣的做法。

此外，主管每次寄送mail時都會添加副本，一併傳送給教導原PO的師傅，「這感覺蠻差的」，原PO不知道自己這樣的想法正確與否，於是發文詢問眾網友。

保持社交距離？過來人解答：能讓人恢復記憶

有網友附和原PO道「跟我最近的疑問一模一樣！尤其我主管超會寫信件，超級文謅謅，我還在努力學習信件禮儀」，也有人猜測是「保持社交距離？」

許多了解原因的網友給出解答，「出事的時候要釐清比較好回朔，至於cc其他人，可能他還覺得你不夠熟練？」、「有寫mail才有保障」、「沒有mail哪天被陷害都不知道，傻傻的」、「到時工作交待流程、階段有問題，責任是要歸到誰身上？」、「mail很重要，因為有人專門裝失憶，這個能讓他恢復記憶」。

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