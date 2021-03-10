升職｜任正非不懂IT仍可做華為CEO？　老細不提拔你或因你未夠班…

撰文： 萬里機構 最後更新日期： 2021-03-10 07:29

編按：升職機會就在眼前，為何老細選擇提拔年資比你淺的同事而不是你？閱讀以下《一書讀透 經濟學關鍵詞》的節錄內容，你或許會明白，老細在組織團隊時究竟有甚麼想法。

奧格威法則：十隻羊全部歸你

森林裏，兩隻獅子爭奪森林之王，十隻羊和一隻老虎聚在一起為牠倆投票。



獅子甲想：「我愛吃肉，如果拉來老虎，肯定會和我搶食物，但食草族就不會有這個問題。」於是對羊們說：「你們要是投我一票，我不但不會吃你們，還保證這森林裏面的草全部歸你們所有。」羊們聽後紛紛投了牠一票，獅子甲轉眼間便有了十票。



老虎見此情景，對獅子乙說：「即使我把票投給你，你也只有一票，算是輸了！」



「老弟，別着急。」獅子乙淡定地回答道：「你投我票，我保證那十隻羊全部歸你。」

趣味點評

為了贏得勝利，獅子甲和獅子乙都需要組建團隊。獅子甲擔心團隊成員太強會搶奪自己的利益，於是選擇了實力弱小的羊群；而獅子乙則恰好相反，他明白強強聯手才能獲得更大利益的道理，於是選擇實力強大的老虎作為自己團隊的成員。



結果就是：看起來獅子甲的團隊龐大，卻毫無戰鬥力，最終只會被團隊小但實力強的獅子乙吞併。而獅子乙不但會獲得森林之王的寶座，還將有十隻羊的收穫。從經濟學角度來看，這就是「奧格威法則」中的「人才轉化財富」的真實體現。

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經濟學解讀

「奧格威法則」，又名「奧格爾維法則」，講述的是人才對企業的重要性。以經濟學眼光看，對企業來說人才就是錢財。企業有了人才，就有了未來，就有了更多的實力，錢財自然滾滾而來。以經濟學為視角，人才可以轉化為企業的錢財，至於如何轉化，考驗的則是企業人才觀，反映出的是老闆的經濟頭腦和智慧。

如果老闆選擇的都是人才，並且能夠為企業所用，就會讓企業形成強大的競爭力，爆發出強大的戰鬥力，創造出巨大的經濟價值。對老闆來說，必須選擇合適的人做合適的事，為每一個員工找到適合他們自己的崗位，給予員工舞台，讓他們能夠發揮自己的才能。這樣的企業更像是一台高效有序運轉的機器，員工就像機器上的一個個零件，大家各司其職，各負其責，每個人都能在這個過程中找到自己的價值。人才價值只有被充分發揮出來，才能夠給企業帶來最大的經濟回報。

同樣，企業也應給予人才更多經濟上的收入，這也是尊重人才的體現。選擇用甚麼樣的人，如何讓員工創造價值，給予員工怎樣的經濟回報，不僅是老闆的智慧體現，更是老闆眼光和格局的展現，也是決定企業未來命運的關鍵要素。華為及蘋果公司就是最好的兩個例子。

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華為的人才管理戰略

任正非對自己有非常理性的認識。他在很多場合都說過，和不斷發展的時代相比，自己越來越不懂技術，越來越看不懂財務，越來越對管理迷惑。但他並不糾結於這些問題，而是將工作核心放在人才組織上，如何組織幾十萬人一起工作，如何讓員工創造出更大的經濟價值，這些成為他最核心的工作內容。

任正非曾經說過：「我個人既不懂技術，也不懂IT，甚至看不懂財務報表，唯一的是，在大家共同研究好的文件上簽上我的名……」這是他的幽默表達，從中也能夠看出，他首先將自己放在了合適的位置上，知道自己最適合做甚麼事情，如何做好這些事情。與其說任正非是在下一盤經濟棋，不如說他是在下一盤經濟人才棋更為精準。

正是因為如此，華為才能夠不斷發展，最終成為世界上最具影響力的企業之一，而且在5G領域有着極強的競爭力。僅2018年，華為手機的全球銷售收入已達7212億元，同比增長19.5%，淨利潤達到593億元，同比增長25.1%。這組數據正是任正非用經濟學眼光來看待人才組織的有力證明。

任正非從1987年湊齊23,000元創立華為伊始，心中就有一筆經濟賬，在那時候，他就明白人才就是錢財，要想留住員工，就要給予員工為公司所做貢獻的等值的經濟回報，員工才能為公司做出更大的經濟貢獻，於是他在華為內部實行了股權激勵政策。

華為現有員工18萬人，持股的員工在9萬人左右。雖說華為並沒有上市，員工持有的是虛擬股，但只要符合公司規定，員工就能夠得到股權，年底就有分紅。此外，華為還根據員工的表現發放獎金，這樣一來就形成了一個人才與價值轉化的良性循環，從而為華為的不斷發展注入了強大的原動力。由此我們可以看到，華為成功的原因之一，正是任正非將人才觀與經濟學巧妙結合在一起，從而打通了激發人才自身價值，讓人才價值與企業價值同步發展的路子。

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蘋果公司內的人才價值

蘋果公司喬布斯認為真正有能力的人必然有自己的性格，這一類員工正是企業的核心價值所在。沒有性格的員工，很難大有作為，也很難給公司帶來更多的價值。

蘋果的成功並不是喬布斯一個人的功勞，他只是給一群有性格、有能力的員工創造舞台，讓他們發揮自己的才能，實現自己的價值。同樣地，喬布斯也給了這些員工應有的價值回報，這才有了蘋果的成功。

面對別人的疑問，喬布斯表示：「當你擁有一群很優秀的員工，你不用像對待嬰兒一樣哄着他們。給他們定下偉大的目標，他們就能完成偉大的成就。」喬布斯是這麼想的，也是這麼做的。他挖掘了很多優秀的人才，蘋果就是在這些人才的創造下不斷發展，打造出全世界熱捧的產品。

喬布斯離世後，庫克秉承了喬布斯的「人才及財富」理念，他深諳人才能給企業帶來的經濟價值，堅持挖掘和使用頂級人才，從「蘋果2018年全財年營收1666.99億美元」當中，就不難看出優秀的蘋果員工為企業做出了多麼巨大的經濟貢獻！

這些成功企業家對於職場經濟學有着深刻的理解，他們明白能夠為企業創造高經濟價值回報的人才，才是企業發展的核心。因此，他們沒有選擇一群弱者來展現自己的掌控力，而是將一群強者組織在一起，共同努力，協同作戰，在商場中搏殺出一片天地。就像幽默故事中，一頭獅子帶領一群羊是不可能有多麼強悍的戰鬥力的，但一頭獅子帶領一隻老虎，這戰鬥力必然會形如摧枯拉朽般強大。

奧格威法則告訴我們人才對企業的重要性，讓我們明白了人才背後的經濟價值。作為老闆，要明白如何選人，如何用人，如何與有能力的人一起做事，創造出更大的經濟價值。

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《一書讀透 經濟學關鍵詞》（萬里機構授權使用）

書名：《一書讀透 經濟學關鍵詞》 作者：薛磊 經濟學碩士，現為財經雜誌編輯。曾出版多本有關經濟學理論著作。

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