工作有缺點定要將勤補拙？　新木桶理論：勉強自己不如揚長避短！

撰文： 萬里機構 最後更新日期： 2021-04-14 07:36

編按：你有聽過新木桶理論嗎？要在職場中突圍而出，除了要彌補自己的不足，同時還要充分發揮自身優勢，雙管齊下。（以下內容節錄於《一書讀透 經濟學關鍵詞》）

新木桶理論：那你輸定了

法國小鎮上來了一名男子，由於運動神經受損，導致他無論說話還是寫字都很困難，因此被眾人稱之為「笨人」。



這天，「笨人」進到鎮上的餐廳點餐，支支吾吾半天也表達不清，老闆索性不理他，轉身和一名顧客聊起了天。



顧客：「嗨，夥計，聽說了嗎？我們鎮上來了一位著名的數學家。」



老闆：「誰？」



顧客：「亨利龐加萊！據說他可是一個傳奇人物，說話不利索，寫字很慢，考大學時幾何作圖零分，卻成為了一位數學家。」



老闆扭頭看向那個「笨人」，譏笑道：「你聽聽，同樣是說不清楚、寫不明白，人家亨利龐加萊能當數學家，你卻只能做一個『笨人』。我們打個賭，如果你也能像亨利龐加萊那樣，我免費請你吃一年的飯。」



「笨人」聽了後拿起筆在紙上寫起字來，過了許久才遞給老闆，只見紙上寫着：「那你輸定了。」

相關文章：升職無望因上司沒眼光？ 4個字比「懷才不遇」更重要｜自我管理

+ 24 + 24 + 24

趣味點評

「笨人」因為口齒不清、書寫障礙，被餐廳老闆歧視。然而存在同樣問題的亨利龐加萊，卻為老闆崇拜，甚至心甘情願為他結賬，只因他是位大數學家。老闆後來才知道，他歧視的「笨人」其實就是他崇拜的那位數學家亨利龐加萊。

數學上的天賦和才華是亨利龐加萊的優勢，而運動神經受損導致口齒不清和書寫困難則是他的弱點。如果亨利龐加萊只是去專注提升自己的弱點，那他一輩子都只能是一個不太笨的「笨人」，但他在努力克服弱點的同時，又將自己數學方面的天賦發揮到極致，最終成為了一位數學領域的大人物。

亨利龐加萊的生平正是經濟學中「新木桶理論」的典型詮釋：在弱點的基礎上，最大限度提升自己的優勢，並利用這一優勢創造無可估量的價值。

經濟學解讀

「木桶理論」告訴我們：一個木桶能裝多少水，取決於最短的那塊板的長度。這是對該理論最基本的解讀。然而，在職場經濟學中，它卻不是最完整的解讀。在慣常思維中，在木桶正常放置的情況下，弱點的確決定了木桶裝水量。但如果將木桶傾斜，最長的那塊板反而成為決定木桶裝多少水的關鍵。就像幽默故事中的亨利龐加萊一樣，他的弱點決定了他只能是一個「笨人」，但他把他人生的中心傾斜到他的強項上，因而成為了一名大數學家。

相關文章：「天生不擅長」是藉口！打破3大迷思別把努力用錯方向｜自我管理

+ 22 + 22 + 22

由此，我們對木桶理論要有全新的認識，放在職場中，就是要在補足弱點的同時，盡可能地提高強項的高度，雙管齊下，才能夠創造出更高的價值。作為職場中人，既要認識到自己的不足，努力彌補自己的不足，更要看到自己的優勢，充分發揮自己的優勢，這樣才能事半功倍，這就是「新木桶理論」的內涵。

新木桶理論背後隱含的經濟學智慧，讓我們意識到全面發展才能夠有更好的經濟回報。一個有明顯弱點的職場人，不會被企業視為核心價值對待，自然得不到較高的經濟回報。只有一個全面發展的人才，在基本能力的基礎上，最大限度發揮自己的長處，才具備競爭優勢，這樣的人在企業中才更有未來。

2018年，《美國達人秀》上有一個天才少年，他唱歌非常棒，一開口就讓幾位導師立刻為他轉身。他因此成為全年達人秀中最為閃耀的人，並且在2018年下半年簽約了唱片公司。然而，讓人遺憾的是，2019年他的發展卻與人們的期望相差甚遠。記者去採訪唱片公司的人後，才弄清楚真正的原因。原來，唱片公司在與他簽約後發現雖然他的音色非常好，音準也很棒，可高音不穩，這成為他最大的弱點。

這時，所有人都堅信，如果他能夠立刻想辦法彌補，努力提高高音表現力，解決高音不準的問題，他就會一飛沖天，經濟收入也會達到常人難以企及的高度。這些人之所以這樣想，正是出於對木桶理論的簡單解讀—要花費時間和精力彌補弱點，改正自己的缺點和不足。

其實這個問題應從兩個方面來分析。假如這個天才少年的高音不穩是先天性的，那麼糾正起來會十分困難，很可能無論怎樣努力，最終還是糾正不過來；就算高音不穩是後天原因造成的，糾正的話也很可能會花費大量時間與精力。

但從另一方面看，他只要不唱高音的歌就能唱得很出色，所以他完全可以唱一些沒有高音的歌曲。他當初就是因為唱中低音的歌曲而一舉成名，只要堅持下去，就能吸引更多粉絲，獲得更多的經濟效益。

通過以上對新木桶理論的解讀，我們明白了這樣一個道理：在無法有效提升弱點的前提下，就要將強項優勢最大限度地發揮出來，這樣的人在職場中才能有更好的發展，才能獲取更好的經濟收入。所謂「揚長避短」，也正是這個道理。

木桶理論一直為人所稱道，但若僅基於能力為出發點，而單純片面地處於補足弱點的思維層面，則是遠遠不夠的。我們要從職場經濟學的角度去看待它，既要努力彌補弱點，又要凸顯強項優勢，雙管齊下，全面發展，才能夠擁有更強的競爭力，從而擁有更加美好的未來。

相關文章：搵工｜失業多時不甘心由低再做起？ 改變一個心態包裝逆境成優勢

+ 19 + 19 + 19

相關文章：怎能成為世界上1%的精英？ 6件事99%普通人不懂說不｜自我管理

+ 6 + 6 + 6

相關文章：【理財】9個人生道理太晚才知？投資專家給孩子的信提醒理財關鍵

+ 24 + 24 + 24

《一書讀透 經濟學關鍵詞》（萬里機構授權使用）

書名：《一書讀透 經濟學關鍵詞》 作者：薛磊 經濟學碩士，現為財經雜誌編輯。曾出版多本有關經濟學理論著作。

【本文獲「萬里機構」授權轉載。】