創業｜做老細有話事權不用受氣？　沒這6個覺悟安心做打工仔較好

撰文： 半宅職薯 最後更新日期： 2021-03-18 17:48

無論你是剛剛畢業，抑或是在職場打滾了幾年升職在望，只要你有上進心，你都會想到以下的問題：在未來的日子，我應該當一個細公司老細，還是繼續在大公司打工，一步一步踏上中層之路呢？ 今天半宅職薯就和大家分析兩者分別，幫助大家思考前路。

相關文章：升職上位｜少女峰食杯麵貴得有道理？ 3大建議累積職場稀缺形象

+ 10 + 10 + 10

1. 履歷背景方面

如果你擁有專業資格或名校出身等亮麗履歷的話，你有機會如像坐直升機一般在大公司扶搖直上。因為亮麗履歷這華麗衣裳，會被視為競爭力的一部分。

但如果你打算當一個小公司老細的話，你便可以把你的亮麗履歷忘記。因為打從營商的第一天開始，你便踏入弱肉強食的商業森林，華麗衣裳對於覓食是沒有實際作用的。你需要的是具實戰能力的創意、執行力以及人脈。

2. 工作時間方面

大公司中層雖然工作繁重，超時工作習以為常，但在假期日子，你的腦袋也可以有喘息空間，放下工事，讓自己身心放空。

但如果你是細公司老細呢？基本上你的上下班時間是不受任何約束的。但是這種自由僅限於肉身上的自由，你的腦袋24小時都是在想公事。至於長假，那便更加不用說了。要是讓自己放幾天長假，公司的生意便隨時停頓幾天，到最後也是自己損失。

相關文章：【升職上位】準時返工都扣印象分？ 10個壞習慣或將辛勞形象抵消

+ 22 + 22 + 22

3. 資源需求方面

在大公司打工，你需要付出的資源便是時間、知識、精力。正常打工是不需要掏荷包返工的。付出了，到月尾自然會有收穫，雖然有時付出和收入不成正比。

而作為一個細公司老細，你不但需要擁有時間、知識和精力，更加要擁有豐富的創造力。在此，創造力是指創意加執行力。因為商場如戰場，當一道營商法則被發現為可行的時候，它便會很快變成不可行。因為每一間商戶都會爭相仿效，造成供應過剩，或欠缺差異。

另一項重要的資源，就是資金。細公司老細除了需要準備一筆創業資金外，更加需要準備可能長達兩年的生活費，等待收支平衡甚至有盈餘的時候，才有機會出糧給自己。

4. 收入方面

當一個大公司中層，收入是有保證的。除非自己表現欠佳或者不幸遇上裁員，否則生活大致穩定。可以享受不時去旅行飲紅酒等中產生活，做得好的話甚至有車有樓。

而當一個細公司老細呢？你的收入是極其不穩定的。在最壞的情況，你可能需要負債；而在最好的情況，細公司可能變成大公司，收入無上限。心臟負荷力低一點的人，必須想清楚自己能否應付這種大起大落。

5. 工作性質方面

當一個大公司中層，你大致上可以做自己最擅長的事。為甚麼呢？因為大老細通常都會把適合的人安置到適合的崗位，發揮每一個人最擅長的才能。

而當一個細公司老細呢？雖然你可以選擇自己最擅長，最感興趣的行業，但那些自己厭惡和不擅長的工作，也責無旁貸。

細公司老細其實是銷售、人力資源管理、會計、產品開發、物流……等等多種角色集於一身的人。你不能說我不喜歡會計，便把它置諸一角，因為到最後責任也是由自己承擔。所以當一個細公司老細要不斷衝出舒適區，學習各式各樣的技能。

6. 下屬管理方面

當一個大公司中層，大致上須要跟從能迎合公司文化的管理模式。這有好處也有壞處：好處是不需要自己揣摩一套管理方法，壞處是缺乏管理的自由度，發揮空間或多或少受到侷限。但若果你本身也十分接受公司文化的話，那麼要管理下屬便不是難事。

而當一個細公司老細呢？你可以創立出自己的公司文化。在這裏特別要提的是，細公司老細必須要有相當的辦公室政治智慧。當中目的不是在自己公司搞辦公室政治，而是杜絕一切辦公室政治。因為辦公室政治等於內耗，會燃燒你所給予下屬每一分一毫的薪金。

結語

說到這裏，大家應該對大公司中層和細公司老細有多一點的認識。簡單的說，大公司中層最吸引之處是穩定，細公司老細最吸引之處是收入無上限的機會。重點是你是否願意承擔風險。

大家可能會問：「在大公司中層和細公司老細這兩條路之外，有沒有第三條路可以走？」答案是有的，就是經營自己的副業。關於副業，這又是另一個大題目，將來再在這裏和大家討論。

相關文章：【上司關係】升職上位不一定靠擦鞋 10大理由免奉承變自作自受