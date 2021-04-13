只可靠創業突破職場上流局限？　5種人繼續做打工仔其實比較好…

撰文： 半宅職薯 最後更新日期： 2021-04-13 17:41

筆者半宅職薯畢業於普通中學，18歲踏進社會工作兼讀公開大學。沒有亮麗的履歷和背景，在社會打滾多年後仍有人問我畢業於哪間中學，而每當聽到我來自普通中學之後（對方便確定我不是「自己友」），談話（及人脈）亦隨之結束。 這都揭示着一個道理，機會是留給有機會的人的，只有投身創業森林，才有機會突破上流的局限。

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經營副業者的共通點

最近我訪問了幾位在正職以外創業，建立電子商務的創業家，了解他們如何得到創業方向、創業idea、創業怎麼開始、如何自己創業……等等，聽到不少由零變一，由無變有的創業起頭故事。

我得到一個結論，經營電子商務平台，例如網店，是一個非常好的副業創業切入點。一方面可以兼顧正職工作，另一方面亦可以透過自動化程式，減少消耗人力物力的文書工作。

而更重要的是，網店的固定成本低，既無需鋪租又可以以一人公司，與開支龐大的實體店對手「鬥長命」，以摸著石頭過河的方式逐步了解市場的需求。

對於副業創業家的觀察

其中我訪問過兩位年輕人，他們熱愛足球明星及波衫，其中一位更是足球教練。起初透過電子商務平台及社交平台吸引同路人，及後更創辦出自己的實體showroom，收支平衡之餘更聚集到一大班波衫愛好者，共同分享喜好。

另一位令我印象深刻的，是一位在投資銀行工作的創業家，在工餘時間大膽嘗試與正職性質截然不同的健康食品銷售事業，更建立屬於自己的品牌，做出不錯的成績。

也有一位女性創業家，突破固有的框框，主打男士服飾創出自己的名堂。

這些創業家，都乘着電子商務好處，以低固定成本及高潛力的方式，以興趣為本，踏出他們的創業事業。

半宅職薯的親身經歷

我經營的諮詢業務雖然穩定，但我更享受創業帶來的成就感和滿足感，在過去兩年一直想再創業，可惜想創業沒方向，想法埋藏在心底。

在過去幾個月，我終於下定決心，組成了一個新的小團隊，乘着電子商務趨勢，由零開始建立自己的小網店。

踏足完全陌生的領域

踏足一個完全陌生的領域，並不如想像中的容易。雖然在事前參考過不少電子商務成功案例，但網上零售一環扣一環：由看出市場需求，買貨，定價，設立網上平台，安排倉存，送貨、營銷……等等，每一項都可以是一門專門知識。

難題往往牽一髮動全身

而當中外人最難明白的是，我在網上學到的創業知識和技巧看似簡單易明，但在執行上總會有很多細節位阻礙着，而且牽一髮動全身。

經過幾番努力，終於把各項細節都搞妥。在第一款貨品售罄的一刻，那種成功感實在難以用言語去形容。

現在回頭再看，雖然覺得原本的阻滯只是小兒科，但在創業那一刻，那些現時覺得只是小兒科的問題，卻猶如阻礙前進的大石。

創業是突破上流局限的出路

話說回頭，大家可能會問自己一個問題：「我應該創業嗎？」

大家可以先問自己以下問題：

．我現職的工作有鮮明的晉升階梯嗎？

．我的工作表現與收入掛鉤而且可觀的嗎？

．我擁有亮麗的履歷嗎？

．我可預見的將來是我理想的生活嗎？

．我甘心嗎？

如果你現職的工作有鮮明的晉升階梯，有可達到的上流空間，你不需要創業；

如果你的工作表現與收入掛鉤（例如高佣金），你也不需要創業。因為高佣金的工作收入性質類似自己生意，而且更沒有創業的風險；

如果你擁有亮麗履歷，你很大機會能夠在大機構扶搖直上，有光明的前途，倒不如把精力用於爭取晉升至高層的機會上；

如果你可預見的將來就是你理想的生活，那便不用改變吧；

如果你對命運的安排（或者其他人給你的安排）感到滿意，你也不需創業。

但如果你感到前程暗淡，「這些機會不是屬於我的」，沒有突破希望，或不甘心做一粒齒輪的話，創業會是你突破上流局限的一條出路。

結語

在最後我想和大家分享創業的條件。

創業的第一個條件，就是好好控制風險，即使遇到創業失敗，他日仍然可以東山再起。

另一件重要的事，是先作出自我創業評估，看看自己是否具備創業的素質。在這方面大家可以參考我之前的文章「不甘做齒輪決心創業做老闆？除要有自學本領更需這些潛質才成事…」

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