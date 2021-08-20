上司常稱讚隨時「愛你變成害你」　若他懂問這一句你會更有得着

你在某次專案中做出完美成績，主管稱讚你「這次產品賣得很好，我很期待你下次表現。」身為下屬，你會因為主管注意到你而覺得受到激勵，還是覺得下個月又要做出一樣的好成績，備感壓力？

日本亞馬遜獲上百位讀者 5 星評價的《給主管的教科書》，作者篠原信表示，主管常常為了提升員工的工作績效，主動為員工設定目標，並在員工績效達標時大加讚賞。 不過主管只稱讚部屬的成績表現，員工有可能會因為擔心自己達不到標準，因此提不起勁 。



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如同開頭案例，主管雖然想激勵員工，但在部屬耳裏，可能被解讀為「主管要求我每次都要有一樣完美的表現」，反而讓員工心生畏懼。篠原信表示，多數人都喜歡自己的努力被看見，想要養成自動自發的人才，主管應該從關注員工的付出開始。

別說「好厲害」，要稱讚態度、工作方法

想像你是一個畫家，你喜歡被人稱讚繪畫售價 100 萬元「好厲害」，還是喜歡被人稱讚畫圖技巧高超？後者應該會讓你更有成就感。

如果主管能傳達對結果背後、努力故事的興趣，例如「這次專案動員到很多人，想必你一定在跨部門溝通下了不少苦功吧？」並給予適當的正面回饋，「沒想到還有這段故事，你能堅持下來真不容易。」員工知道你關心他付出努力的過程，而非只想要求成果。

詢問部屬「你怎麼做到的？」

部屬跟你回報完成任務時，主管要盡可能詢問員工做好、做對的方法。即使部屬說不出來，也可以透過回答，引導出他下次努力的目標。

比如部屬說「只是剛好有大客戶下單」，主管可以詢問有沒有觀察到大客戶為什麼感興趣，鼓勵他把技巧運用在下次專案中，並和同事交流好的做法和經驗；如果獲得「這是熬夜3天的結果」，可以跟他一起討論工作流程哪裡需要改善，以縮短下次作業時間為目標。

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