霸道、極權在今天已不管用　11個特質當上司的如擁有更能令人信服

撰文： 經理人 最後更新日期： 2021-07-05 12:35

俗話說「權力使人腐化」，許多名家、學者也相信如此。意大利的學者尼可洛·馬基維利（Niccolo Machiavelli）相信，人們必須藉着發揮人性最糟的那一面來獲得權力，他曾在《君主論》指出，當破壞承諾、背離信念能帶來較高的利益時，聰明的領導者會毫不猶豫地這麼做。《權力世界的叢林法則》的 20 世紀作家羅伯特·格林（Robert Greene）也有類似看法，他曾表示，「掌握權力的關鍵在於：判斷在各種情況下，誰能為你所用。」

怎樣的領導者才有影響力？（點擊下圖看清！）

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但近期卻有研究指出，馬基維利與格林的想法恐怕錯了！加州大學柏克萊分校（University of California, Berkeley）的研究顯示，「好人」更容易接近權力！那些被同儕認定「最有影響力」的人，通常是開朗而體貼的；而那些透過手段謀取權力的人，則很快就會被看破手腳，而失去影響力。

追求權力本身並非罪惡，畢竟缺乏影響力的人無法改變世界、使它變得更好。然而影響力的來源並非權鬥，傑出的領導者藉由良善的信念、言行對旁人帶來影響，持續擴大影響力，這種領袖風範就藏在以下 11 種特質：

1. 不需要等到擁有頭銜才領導

不要搞混了影響力與權威的差別，適當的頭銜能讓你產生權威，但不一定能給你相對應的影響力；相反的，有時傑出的領導者不需要頭銜，也可以在職場或群體展現強大影響力。

2. 勇於改變現狀

有影響力的領導者不會滿足於現狀，他們持續自問「我可以怎麼做？」「為甚麼不這樣做？」，勇於挑戰約定成俗的習慣，但並不代表一味為改變而改變，他們推翻陳規是為了讓事情變得更好。

3. 獨立思考

有影響力的領導者不會隨着輿論或趨勢起舞，他們不輕易受他人的想法影響，而是根據事實與證據來判斷。

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4. 專注於真正重要的事

有影響力的領導者不受支微末節的小事影響，他們擅長抽絲剝繭，切中要點，為眾人道出事件的核心。

5. 處理衝突

有些人盡可能避開衝突，以求自保，而有些人則喜歡挑起紛爭，藉此獲得地位。

然而有影響力的領導者會有建設性地看待衝突，他們不會出於情緒或防禦目的，而故意反對他人的意見，他們也了解自己不一定知道所有細節，參考別人提供的意見或能有所啟發。如果別人判斷正確，他們也將全力支持，因為他們最關心的是如何把事情做好。

6. 善於開啟對話

有影響力的人能促進團體內的對話與溝通，集思廣益，促進新觀念的發想與形成。

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7. 了解自身的優缺點

有些掌握權力的人，可能被權力迷惑而忽視自身的弱點。然而真正有能力者，能夠時刻檢視自己的定位與弱點，並善用自己的長處，為組織做出貢獻。

8. 將人脈網絡發揮最大作用

有影響力的人能夠善用現有的人脈網絡，拓展更多人際關係，他們也會不斷與身邊的人交流資訊和想法，加深人脈網絡彼此間的羈絆和交互作用。

9. 不吝於尋求他人的協助

當面臨無法獨力解決的問題時，有影響力的人不吝於向他人尋求幫助，他們不認為這是種示弱的行為，反而是一種願意為達成組織使命而尋求最大可能性的態度。

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10. 相信自己也相信團隊

有影響力的人不僅相信自己，也相信他的團隊，而這種信念也會感染整個團隊，使他們相信沒有任何事是不可能達成的。

11. 立即展開行動

有影響力的領導者不會無謂等待，他們知道成功絕非一蹴可幾，就像長跑或舉重訓練，唯有不斷鍛鍊才能有所突破，儘管有時會遭遇瓶頸或犯錯，但要蓄積能力就要不斷去學習與鍛鍊，而且立刻就去做。

【本文獲「經理人」授權轉載。】