上司除老闆外竟還有害怕的人？　點評4類員工這種人老細最怕遇上

我們自小都被教育做事要勤勤力力。總之勤力就是好，勤力就會獲得稱讚。但當你在職場打滾了一段日子，你會發現事實並不是這樣。

今天半宅職薯就和大家分析職場上的四類員工。你會發現，老細最怕的是這種「第四類員工」！



做得老細，竟也會害怕與一種員工共事？（按圖了解）

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「第一類員工」－醒目又勤力

這類員工是職場上的瑰寶。既能持續地有高水準的產出，又能夠為老細獻計，絕對是老細的愛將。

這一類員工就是公司的明日之星。如果你身邊有這樣一位同事，最好和他親近一點，因為當他日後飛黃騰達之時，定會記起識於微時的好夥伴。

「第二類員工」－醒目但懶惰

這類員工上進心一般，但勝在聰明醒目。雖然並不主動，但對於老細給的指示，通常都能夠用省時省力又達標的方式完成。

如果你身邊有這種「第二類員工」同事，你不妨和他多一點溝通。因為他扮演了公司的「懶螞蟻」角色，能夠看出公司薄弱之處，說不定能啟發你向老細出謀獻策呢！

「第三類員工」－不醒目又懶惰

這類員工在老細眼中是「踢一腳，郁一郁」的人。老細並不寄望他能做出驚喜的成績，只寄望他能提供穩定及可預期的勞動力－「踢一腳」，便「郁一郁」。

這類人通常沒有什麼攻擊性，如果你身邊有這類同事，和他保持正常工作關係也無妨。

「第四類員工」－老細最怕的那類人，不醒目又勤力

人的能力有高低，不醒目並不是罪。但最令老細害怕的，就是不醒目又自作聰明，自把自為的員工。這類員工對自己缺乏自知之明，又幹勁爆棚，結果經常搞出老細意想不到的「大頭佛」。但又礙於他態度異常積極，罵他又損害士氣，讚他又說不出口，令老細氣在心頭。

如果你的同事有這「第四類員工」，我建議對他避之則吉，以免被無辜連累。他做事，你別給什麼意見，因為當他搞出個「大頭佛」的時候，在老細面前提起你的名字，那便是無妄之災了。

結語

老細當然最想有一個又醒目又勤力的員工，但若現實需要退而求其次，工作表現可預料的員工也是一個選項。

在職場打滾，最重要知道哪些同事可以親近，哪些需要敬而遠之。這究竟也是在現實社會的生存之道。

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