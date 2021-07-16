女生眼中的理想男上司該是怎樣？　辦事能力其次最重要是這一點…

人的一天有中有3分之1的時間都在工作，因此想要擁有一個舒適、和平的工作環境與上司，應該是大部分人的夢想，加上現代性別平等的意識上升，不同性別之間應該保持適當的社交距離，也是日本職場越來越重視的事情。



理想男性上司有甚麼條件？（按圖了解）

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日本最近就有一份關於「理想上司」的調查，訪問了日本20至30歲女性，包含了公司主管、一般員工、家庭主婦、學生等身分的女性，詢問她們認為一位理想的男性上司應該擁有甚麼條件，讓我們也一起來看看日本人是怎麼想的吧！

理想的男性上司的條件是？

獲得壓倒性勝利的首要條件就是「整潔度」！超過90的女性都認為，從平常愛不愛乾淨，可以反映出一個人的個性與做事態度。第2條件則是是否值得讓人，也願意尊敬他。第3條件才是能夠在工作上共同合作的能力。

理想的男性上司的第一印象關鍵是？

接着問到「理想的男性上司，給人最重要的第一印象應該在於？」，首要條件同樣是「整潔度」，第2是「親和度」，第3是「禮貌」。受訪者也提到「整潔是非常重要的關鍵」、「穿着整潔的上司，讓人感覺比較能夠一起共事」的意見。

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理想的男性上司的明星人選是？

接着還訪問了女性們「如果要從名人中，選出理想的男性上司的話會選誰？」，其中前3名分別為竹野内豐、櫻井翔、大泉洋，其中竹野内豐曾在資生堂旗下品牌UNO的廣告出演上司的角色，就給人一種潔淨端正的印象，不知道是否跟他們曾經演出的日劇角色與廣告也有些關係呢？

討厭的男性上司的原因是？

當然，這次的調查中也詢問了女性們「討厭男性上司的理由」，前3名也都跟整潔度有所相關，第1名是「體臭」，第2名是「口臭」，第3名則是「髮型毛躁」，接下來幾名則是「服裝不整」、「未修整鬍鬚」、「皮膚油膩」等問題。

受訪者也提到了「皮膚油膩的話，接觸過的東西可能也會油油的」、「留鬍子也是很好的選擇，但是不好好打理的話就會變成災難」、「吸煙也可能會引起口臭問題」等等經驗，可以看出女性對於視覺與氣味上整潔度非常在意，畢竟一整天都要一起工作的話，如果不打理好這些門面，真的會讓人感覺很不好啊～

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看完這份日本女性對於「理想男性上司」的調查報告，大家是覺得很有同感，還是太嚴苛了呢？其實無論是男性或是女性，是上司或是部屬，在工作場域都應該保有良好的禮貌與整潔習慣，避免讓人覺得很困擾。

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