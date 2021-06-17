被解僱只因沒穿牛仔褲上班？事主嘆老闆娘曾說「只要輕鬆就好」…

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-06-17 18:03

台灣在5月中旬新冠疫情突然變得嚴峻，三級警戒還一再延長，也間接影響不少人的生計。一名網友表示，自己日前收到公司的辭退通知，理由是上班時穿着太隨便了。原PO在有點不知所措的情況下上網求助眾人，引發熱議。

上班沒穿牛仔褲竟被炒魷？（點擊下圖看清！）

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原PO在Dcard以「因為穿着被資遣」為題，表示自己是剛畢業的社會新鮮人，前陣子找到一份倉庫管理的工作，雖然工作期間多少有感受到老闆不太喜歡自己，然而老闆娘和同事都對自己的工作表現讚賞有加，因此就選擇繼續待着。不過幾天前被老闆娘叫去面談，要原PO工作到月底就好，還說老闆早在自己剛到職時，就想辭退他。進一步細問原因，得到的答案是老闆覺得原PO的穿着太隨便不夠體面，讓原PO一頭霧水。

原PO附上三張示意圖表示，自己平常上班穿着風格固定，都是簡單T恤搭配布鞋或帆布鞋，只有下半身會穿不同類型的棉褲，再披上一件飛行外套。老闆娘告訴原PO，雖然工作上不用接待客戶，但還是會碰到送貨員等外人。原PO聽了相當委屈，因為當初面試時，有特別詢問工作時的服裝該如何穿着，得到的回答是 「只要輕鬆就好」。而當原PO向老闆娘提及這件事情時，老闆娘卻告訴原PO「輕鬆就好」至少也要穿牛仔褲，因為那是基本的服裝儀容常識，還強調「個人穿着我們沒權去管，只能說你不適合這間公司，就做到這個月底」。

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原PO不解為何工作期間老闆一次都沒說、也沒暗示過自己服裝儀容上的問題，並補充說自己不太喜歡長時間穿牛仔褲，材質很硬很緊不透氣，詢問眾網友是否其他的倉庫管理公司也有相似的服裝儀容規定。

帖文曝光後，不少人安慰原PO「這個只是理由，不用想太多」、「看不順眼一個人不用理由」、「我之前工作有同事曾經被資遣，理由是『頭髮太短』，根本就莫名其妙啊」、「覺得穿着不行應該要立刻提出來，不說只會資遣放馬後砲，這種公司也不值得待啦」、「不適合的工作趕快離開也好，感覺工作跟主管的關係就是緣分，也不用太檢討自己，祝你下一個工作更好」。

有人替原PO打抱不平，「牛仔褲才是隨便的代表吧」、「倉管過來人，都穿着寬鬆上衣，褲子的話大多都是穿運動休閒類型的長褲，牛仔褲確實不方便活動」、「在科技公司上班拖鞋短褲的一堆，唯一會穿比較正式那天就報到日而已」。

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