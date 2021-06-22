Bill Gates慈善和藹形象全是假象？　前員工：他是無情傲慢的老闆

撰文： 明日科學 最後更新日期： 2021-06-22 12:46

編按：今年宣佈離婚的Bill Gates引起許多人的議論，而離婚前的婚外情傳聞也有越來越多細節浮出水面，而他最近更被員工爆料特別苛刻、不耐煩、無情甚至還很傲慢。

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與梅琳達的關係「已經破裂」

梅琳達和比爾·蓋茨在今年宣佈離婚引起許多人的議論，而離婚前的婚外情傳聞也有越來越多細節浮出水面，過去比爾·蓋茨將自己精心塑造成一個熱切想要拯救世界的形象，但是事實真是如此嗎？梅琳達在離婚聲明中表示，雙方的關係「已經破裂，沒有挽回的餘地」，然而，比爾．蓋茲的名聲是否亦如此。

隨著和藹可親的形象被打破，越來越多的人開始談論比爾·蓋茨習慣性在工作中追求女員工的傾向，在婚外情事件曝光後，亦有數名知情人士向傳媒透露，指比爾·蓋茨曾經追求多名在微軟以及基金會（Bill & Melinda Gates Foundation）工作的女員工。例如在2006年，蓋茨出席了一個女員工的簡報會，會議完結後蓋茨隨即電郵該名女員工，邀請對方單獨外出吃晚飯，在電郵上，比爾·蓋茨表示「如果這令你感到不舒服，你可以不用理會」。

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比爾·蓋茨特別苛刻、無情且傲慢

除了婚外情的傳聞不斷之外，也有許多員工出面爆料過去在這位超級億萬富翁手下工作所遇到的困難，但都因為保密協議而不願透露姓名，例如有位前微軟員工告訴外媒說：「就老闆而言，比爾·蓋茨特別苛刻、不耐煩、無情甚至還很傲慢。」在執掌微軟期間，他會將員工推到極限，而在之前接受的採訪當中，他也承認作為微軟的執行長，他自己處於工作的緊張狀態也經常讓他對待員工會顯得非常嚴厲，他說：「當我執掌微軟時，我不是個討人喜歡的人。」

簽訂保密協議的員工沒有發言權

據外媒聲稱，幾十年來，在比爾·蓋茨手下或在他身邊工作所面臨的挑戰一直是一個公開的秘密，但他和他的法律團隊通常會通過嚴格的保密協議來保證員工得保密所有的細節，一位簽過該協議的匿名前僱員告訴媒體：「很長一段時間以來，你都會被告知，若是有簽訂保密協議的員工，是沒有發言權的。」

他們還說，自從比爾·蓋茨宣佈離婚後，人們對他私底下生活及關注就越來越多，這也促使有更多的人站出來說話，但他的法律團隊仍然有許多方法，足以讓人們保密。有前僱員表示：「比爾·蓋茨的法律團隊都不是好律師。」然而，許多匿名消息人士預計離婚之後的後續進展在未來幾個月將會有更多細節慢慢浮出水面，比爾·蓋茨的形象將會越來越清晰。

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