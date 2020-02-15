【職場新人】求職第一難：不知自己想入邊行？你需要先畫這個表

筆者試過好多份工，但都唔知道自己想做啲咩工作，唔係話試吓試吓就自然會知㗎啦咩？試冇錯係要試，但都要有方向咁去試㗎嘛，如果「盲摸摸」咁試法，真係唔知幾時先會搵到份啱心水嘅工。

當筆者意識到呢件事之後，就決定換吓個思考模式，嘗試將事情諗得簡單啲：

唔知道自己想做咩工種、industry，其實係好正常。既然係咁，就唔好諗得咁深入住，因為你一定會知自己唔鍾意啲咩，又鍾意做咩嘢！

於是乎，好快就會得出一個表，以筆者為例：唔鍾意坐死喺office、鍾意時不時要離開office做嘢；唔鍾意日日都對住啲spreadsheets、鍾意影相寫嘢；打死都唔做政府工……

（Wantedly授權使用）

筆者係呢個時候諗嘅嘢會practical啲，例如返工有得聽歌、著衫唔使咁formal之類都唔會寫落個表，事關呢啲好處只會當你見完工，甚至你入職之後先知道，所以大家都應該諗得實際啲，盡量會喺job description就見到嘅就最好。

當呢個表成型之後，搵工就開始有個方向，需要做嘅只係睇吓每一份工tick到個表上面幾多格，然後再決定apply邊份工。

當呢個表成型之後，搵工就開始有個方向（《何者》劇照）

最後，呢個過程真係需要好一段時間，所以唔太建議大家裸辭再進行，當然而家嘅weekend係比較忙碌嘅，唯有辛苦自己星期一至五，逐少逐少做。（但千祈唔好唔做呀！）

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