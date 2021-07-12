公司人手不缺老細卻仍狂見新人？　打工仔入職僅2個月憂飯碗不保

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-07-12 11:51

疫情衝擊許多產業，不少公司經營困難。一名網友在疫情爆發前找到一份工作，但工作了2個月後卻發現主管又開始安排新人面試，但是明明部門已飽和了，令他相當擔心，於是想問問網友們的建議。

公司夠人用老闆仲見新人？（按圖睇發生咩事！）

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一名網友在「Dcard」工作版發文，他是社會新鮮人，在疫情爆發前剛好找到工作，目前進公司快兩個月，剛進公司時與要離職的前輩做了4至5天的交接，對方就投入新公司的懷抱了，雖然有完成交接，但由於公司的業務量不少，因此他仍然一知半解，前輩離開後他開始獨立作業，遇到不懂的就請教其他前輩，主管第1個月對他很照顧，會來關心狀況也很有耐心地教導，第2個月後他開始進入狀況，基本上若無太重大的事情，不會主動去請教前輩級主管，盡量自己先試着找出答案。

這陣子原po發現主管又開始安排新人面試，但明明部門早已飽和了，且因疫情的關係，在爆發前最後一次的會議上有提到之後會暫停招募，且也沒聽說有其他前輩要離職，令試用期還沒到的原po不禁胡思亂想，擔心會陷入失業危機，於是想問問網友們建議。

網友紛紛鼓勵原po，「不要想太多，好好做你的工作，也有可能是你還沒滿三個月公司怕你跑掉或是人資需要業績」、「不要害怕，做好你的事就好了！搞不好公司有自己的考量呀，不要想那麼多～」、「我覺得新人有問題就問不要自己摸索，不是說自己找答案不好，而是在周圍人看來，你遇到問題不會發問/不夠積極」、「我是覺得你不用太緊張啦！但是給你一個小提醒，有些主管、前輩表面上跟你很有禮貌，但其實有時候我們不經意的一些習慣動作、用詞已經有點讓前輩不高興，職場上很多眉角，如果你在公司有比較好一點的同事、前輩，可以私下聊天問一下，有沒有覺得你有什麼可以改進的地方，有些前輩會直接去跟人資或是你主管抱怨」。

有網友則分享自身經驗，他的第1份工作在試用期期間，職缺都持續開着，試用期快結束時，他發現職缺關閉了，後來主管也表示他有通過試用期，結果再過3個月，無意間發現這個職缺又打開了，等他發現之後沒幾天就被辭退了，「人資的意思是上級覺得我無法勝任，就做了半年而已，給你參考，什麼事都有可能發生」。

有網友則認為，「還是建議你要做好心理準備，雖然行業不同，但我之前的主管就是這樣，一個新人在試用期表現不行，他立刻開始面試新人，試用期一到就直接說掰掰」、「如果真的是你想的這樣也沒辦法，要找到一個適合的員工也不容易的，做好你分內的工作，其他順其自然」。

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