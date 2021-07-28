下屬辦事能力高上司便可無所事事？　這點才是上司最需要做的事

我的下屬之中，有些擁有我不懂的專門知識和技能的，有些比我IQ高的，有些比我更懂得待人接物的……就是沒有一個是我能夠在全方位都勝過他的。

今天半宅職薯就和大家分享，怎樣帶領一班比自己更優秀的同事。



相關文章：上司除老闆外竟還有害怕的人？ 點評4類員工這種人老細最怕遇上

+ 13

自卑底上司的特色

在這裏先談談自卑底上司的特色。我認為最低階的領導方式，就是和下屬比較，找出勝過下屬的地方，然後迫使他們順從。

然而，不少自卑底的上司都因為欠缺自信，於是集中精神找下屬的錯處，以證明自己能力更高超，更有資格成為上司。

先不談這些上司會令團隊士氣低落。這種自卑底的上司，實質上已經把團隊的整體創造力封頂：只有上司自己才正確，下屬做的事不是錯誤就是技遜一籌的。

充分放權，認同同事善意

放權讓下屬做決定，是激發團隊能力的重要一步。

我認為，最有資格下決定的人，往往就是落手落腳做那份工作的人。

我通常不會給予硬繃繃的指令，因為我知道我沒有落手落腳那位同事般了解事情。硬繃繃的指令，往往只會令同事陷入兩難。

我採取的方法，就是說出事情背後的理念、最理想的結果、 底線，然後提供資源，讓同事發揮。

下班時間，容許彈性

我始終認為，世界上最浪費青春的事情，莫過於無事可做等待下班。

除了接待處的工作，我的同事下班時間都有一定彈性的：當精力耗盡，創意用完的時候，早一點回家，基本上是沒有問題的。

我相信「磨刀不誤斬柴工」。與其要同事苦等下班夠鐘，第二天又拖著疲乏的身體上班，倒不如容許彈性，讓他們早一點回家休息。

事實上，我發現這種彈性，不但沒有影響團隊的生產力，更加能夠鼓勵團隊從事有意義的工作，想法更有創意。而當工作繁忙起來，需要OT的時候，大家更樂意這額外的付出。

啟發式培訓，更勝機械式培訓

我是相當重視同事的培訓的。但我採用的培訓方式，不是要求他們做出指定動作。因為若果訓練方式太硬繃繃，大家在執行上便會缺乏變通能力，令事情變得糟糕。

我喜歡採用啟發式的培訓，刺激同事思考，鼓勵同事反思， 讓大家發掘和掌握事情的核心，作出適當的判斷。

那麼上司便可以無所事事嗎？

對的，表面上我真的可以無所事事，一個星期不返公司也沒有什麼影響。但這只是表面上的假象。

我每天大部分的時間，都用於吸收新資訊；天馬行空的想像；為同事的前程鋪路；微調公司未來路向。

我無時無刻都有一個心理準備：當遇到重大問題時，有把握站到最前給予指示。而這些準備工夫所耗的時間，其實是巨大的。

結語

優秀的團隊並不是第一天便成形的，當中一定經過漫長的成長與發展。一個稱職的上司，不但要有督導培訓和天馬行空的創造力，更加要有摺起衣袖開荒的能力。

到最後不得不提的是：上面所談及的領導方法，有一個重要的前設－團隊成員質素要高。所以在請人的事宜上，我的建議是寧缺勿濫。

相關文章：霸道、極權在今天已不管用 11個特質當上司的如擁有更能令人信服

+ 24

相關文章：搵工｜老細親力親為講人情味未必好？ 神隱老闆這方面或更強…