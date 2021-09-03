再精彩的對話也別超過13分鐘　掌握5個溝通技巧　讓你贏得好人緣

做一個讓人凡事都想「聽你說、跟你說」的人，不用話術敷衍，而是真誠溝通；不是搶着說話，而是讓對方心服口服。一般人以為話術等於口才，實則不然。話術只是表面的技巧，無法讓人心服口服。口才想變好，就要多閱讀、多傾聽，才能有效學習、豐富內涵、提升素養，兩者相輔相成、缺一不可，這才是說話的本質。



《說話的本質：好好傾聽、用心說話，話術只是技巧，內涵才能打動人》一書作者堀紘曾經任職波士頓顧問公司（Boston Consulting Group，BCG）近三十年，進行超過5000次以上的演講、簡報和會議，只要他一開口，就能讓人心服口服。他將「好好傾聽、用心說話」的技巧，以及如何做一個讓人凡事都想「聽你說、跟你說」的心得，並分享以下5個說話原則：

贏得好人緣的5大溝通技巧！（按圖了解）

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1. 13分鐘原則

人的注意力只能持續13分鐘，無論是一對一的交談、簡報或演講，最精采的橋段不要超過13分鐘，再穿插一些冷場效果，讓想表達的事更有張力。

2. 說話的黃金比例

說話時最好掌握「對方不知道的事佔四成，對方已知的事佔六成」，讓溝通更順暢。避免談話一開始劈頭就說「對方不知道的事」，以免讓人沒有心理準備、無法立刻進入狀況。

3. 開口說話之前，要先傾聽別人說話

當有人稱讚作者「口才真好」時，作者只是面帶微笑，心想：「那是當然的，因為我比你還要認真傾聽別人說的話。」想改善口才，就從願意傾聽開始。

4. 想說甚麼，濃縮為一句話

假如上司問你：「你認為問題的本質是甚麼？」如果你無法用一句話歸納，就稱不上已經掌握本質。想要成為「一言以蔽之」的本質論者，必須培養凡事去蕪存菁的習慣，去除遮蔽本質的障礙，才能明心見性。

5. 重要的事，小聲說、慢慢說

想對人說「這事別傳出去」，一定都會用不讓別人聽見的音量悄悄說。所以，一旦小聲說，就表示「這件事情相當重要」，對方就會很專注地聆聽接下來你要說的事。

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：說話也有「黃金比例」！學會溝通5大技巧，讓人凡事都想「聽你說、跟你說」】