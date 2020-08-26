自我管理｜為何成為職場好欺負的人？　如此反擊才能重掌溝通上風

職場上有些人「說得一口好工作」，靠着口才裝腔作勢、把事情推給別人。 像是被問到工作進度時，回一些模稜兩可的詞句，像是「我會盡快回覆」「我會秉持誠意來處理」。如果輕易接受這些託辭，不只把自己累得半死，還可能得收爛攤子。還有一種情況是，利用情緒化發言威嚇你，要你接受他的方案，例如「不把這個客戶交給我，我就不加入這次的專案。」

怎避免成為好欺負的人？

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面對威嚇或滑溜的言語，如果不適時反擊，在別人眼中很有可能就變成「好欺負」的人。因為在面對與自己立場不同的情況時，他不知道怎麼面對。長期下來，大家會形成刻板印象，「這件事雖然是他的權限，但我自己決定，他也不會有意見」「推給他，他絕對不會拒絕」，一旦需要犧牲某人時，「好欺負」的人第一時間就會被想到。

不想被欺負，就得學會保護自己。假設對方不管真心或假意，擺出憤怒姿態時，你更要冷靜下來，不必急着回應，可以先重複對方的話：「你剛是說『不接這個工作就走人嗎？』」藉此觀察是為了激怒你而演戲，還是真的生氣而怒罵你。

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跳脫對方的框架，站在不同層次反擊他

如果是真的生氣，就給對方一點時間發洩；若是在演戲，就讓對方明白這招對你沒用。《好好說話，擁抱高情商》指出，面對負面批評，無論是頂撞、回擊，或是試圖講道理，都沒有跳出對方的打擊範圍。

更好的做法是站到更高層次，對他進行「降維打擊」。舉例來說，時常有人酸女性：「學歷太高、事業心太強，小心嫁不出去。」這時，無論你憤怒反擊或冷靜說理，都還是在他的框架裏，怎樣回答都不對。最有效的方法是簡單回應：「你會這樣想，很正常。」

這句話的潛台詞是：「你的眼界在哪，就只會有那樣的觀點。」當你跟他在不同層次對話，自然也跳脫出對方預設的框架。如果對方反問，你也可以順着他的話說清楚自己的立場。

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練習堅守立場，果斷承擔風險

不想被別人看扁，不需要刻意和別人吵架，只要懂得設底線即可。《別讓不懂拒絕搞死你》提及，畫出底線會影響我們的生活態度和工作成果，也會決定我們在朋友、上司和下屬中的形象與地位。它能讓你果斷地承擔風險，如果沒有原則，很可能會長時間處於一種猶豫不決的狀態。

就像是主管對提案多問兩句，你就退縮，工作等於沒進展。然而，《一句話見效的零負擔回話術》指出，失敗的提案都是為了試探其他可能性。如果問主管：「為什麼不能接受？」反而能聽到主管真正的需求。

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想讓別人知道你不是好惹的人，必須為自己安排最後一道防線，明白告訴自己：一旦退到這一步，要拒絕對方向前逼近，也要適時反推回去。在設立底線、原則前，可以試着每天晚上問自己 5 個問題：

1. 我今天又放棄了哪些決定權？ 2. 我今天對別人退讓了嗎？ 3. 這種退讓合適嗎？ 4. 我今天有沒有堅持過自己的立場？ 5. 明天我該怎麼做？

在問題後註明應該採取什麼應對方法，未來如果發生類似狀況，就可以堅定立場。

兩個實戰練習

1. 主管動之以情時，低姿態反將一軍

主管：你要是離開我們，公司會垮的，你真的要走嗎？

可以這樣回：還有○○○在，不用擔心啦！而且公司會垮不會是因為員工啦！

2. 對方打迷糊仗時，問出具體答覆

同事：我該如何向上面說明這份提案呢？

第一步推進：你要不要這樣告訴主管？不然由我來說明好了！

同事：好，我會盡快上呈報告的。

再詢問具體答覆：請問具體時間是什麼時候？

【本文獲「經理人」授權轉載。】

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