溝通技巧｜開場白忌說我覺得、係我錯　上司同事發嬲或因這8句話

「我們以前都這樣做，」「我只是想表達自己的想法！」當會議上有同事或主管講出這些「起手句」，你就知道接下來將進入講古時間，或陷入情緒化討論，卻無法推進原本要討論的事項，也讓人不想再貢獻一己之力。

最易激嬲人的8句口頭禪（按圖了解）：

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知名商業教練Joe Curcillo認為，這些沒意義的老派語句和口頭禪，只會惹惱同事、主管以及客戶，因此他統整出 24 句在達成目的與共識時，沒有幫助的「廢話」，以下精選其中 8 句，未來你也不該輕易在會議或協商場合說出口，讓自己淪為顧人怨的豬隊友：

1.

我個人覺得／這只是我的看法……

你講出的話，當然代表你的看法，加入這些贅詞，通常是想隱藏尖銳的情緒或說詞，或希望大家不要太針對你，但處於得下決定的場合時，卻也暗示他人不需太在意你的想法。如果你真的有意見想說，請用「我」開頭，直接表達意見，不用嘗試無意義的婉轉。

2.

我希望／我會盡力……

說出這句話之後，表示你已經準備放棄，才會下意識要對方別抱有太大期待。更好的講法是先說「我願意做這件事情」，表明立場，以免還沒做事就被質疑能力。

3.

這不是我的錯！

很多人被質疑，就急着替自己「洗清嫌疑」，把不是我做的、不是我的錯掛在嘴邊。但這時候討論會走向辯解，或乾脆找另一個人當代罪羔羊，卻無法解決任何事情。

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4.

我的錯……

反過來說，一出現問題時就急着擔下責任，同事也不一定會為你拍手叫好，還可能引起他人誤會，像是主管覺得你是在諷刺他，藉由故意委曲求全，實則暗示他領導無方。面對錯誤最好的方式，是大家開誠佈公討論解決方式，而不是花時間尋找戰犯。

5.

我們這邊都是這樣做啦……

這是創新時最常阻撓在路中間的老派語句。當浮現說出這句話的念頭時，代表你拒絕嘗試或聽進他人的建議，成為別人口中不知變通的「老人」。

6.

這沒必要想（做）新的吧！

人力不足、預算不夠，乍看之下都是為團隊或公司着想，但明眼人能識破，說這話的人只是懶惰或怕麻煩，不想負擔額外責任。

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7.

這麼做沒有意義……

喜歡說這句話的人，是對話的終結者，可能想暗示別人的想法很愚蠢，或自己根本聽不懂，又不敢說出口，更好的說法是就想不通之處提出問題，才能有效推進對話。

8.

我們會議後再談……

現在許多討論和會議都轉移到線上，可是很多人喜歡說「我們碰面的時候再談。」但聽在會議其他人的耳裏，這句話的潛台詞就是「其他人不在的時候我們再說」，容易引起他人負面觀感。

資料來源／Entrepreneur

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