【溝通技巧】甘心為別人鄙視？　有種說話態度再是厭世仍要堅守

厭世，是這世代常見，甚至可以說是流行的情緒。我們討厭這個社會，討厭這個世界，認為這世上到處充斥著不如意，卻又無力改變，漸漸不滿的情緒無處發洩，憤恨不平的感受堆積，最後成為所謂的「厭世代」。

討厭世界，代表說話可以刻薄？

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這世界確實不太理想，但有時這股厭世的情緒，卻只會讓情況更糟。因為對社會不滿，所以也想讓旁人感受到這份不滿，於是我們把矛頭指向外面，指桑罵槐，厭世代逐漸變成不太討喜的世代。

雖然討喜與否其實並不重要，但若將情緒當成機關槍一樣四處掃射，使不相干的人受傷，那就不是件好事。

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主見不是用來傷人的武器

有主見是好事，代表有自己的想法，不會盲目跟風。然而，身為厭世代的一員，發現這份主見幾乎是「負面觀點」。看事不順眼、不爽快等等不良感受集結在一塊，成為所謂對事的主見。於是，我們變得更加厭世，因為這份主見正慢慢形成我們的價值觀。

接着，我們開始習慣說話帶刺。酸人、調侃、思想對立是這世代流行的相處模式，若有人無法接受被酸或被調侃，我們便稱之為「認真魔人」、「沒有幽默感」。這，是多麼無理的一個世代？主見不該是用來傷人的武器，而是用來捍衛自身信念的盔甲。如果老是覺得有主見就可以沒禮貌，那確實是要有被討厭的勇氣。

如果老是覺得有主見就可以沒禮貌，那確實是要有被討厭的勇氣。（Shutterstock）

用旁人能聽懂的語言說想說的話

人需要溝通才能夠情意相通，若總把自身感受擺在第一位並忽略他人感覺，真的是自私又不通情理的想法。用旁人能聽懂的語言說想說的話，是在說話前先佔在他人的角度思考，該怎麼將自身情緒表達出來，人家才願意聽？而不是一味地陷入「都沒人懂我，這社會就是爛」等負面情緒。

這就像我們不會在日本講西班牙語一樣，面對各種成長背景相異的人們，換位思考是表達意見前首要進行的一步。若總是各說各話，誰也不願讓步，最後會導致雙方都無法理解彼此心情，導致溝通愈講愈糟，誤會更深。

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別去假定這世界的樣貌

「這世界應該要長怎樣？」這類型的問題，或許每問一百人就會得到一萬種回答。每個人對生活的期許不同，不必非得要拿自己與他人比較，因為每個人都是獨一無二的個體。正所謂沒有期待就不會受傷害，別對這世界預設立場，才不會落得被希望所苦，為失望所傷的循環。

誰管這世界應該要長怎樣？先專心把生活過好，或許某天抬頭看，這世界就成為你理想中的樣貌了。因為，只有自己能決定看待世界的方式。

厭世無可避免，畢竟生活的確不容易，但在討厭世界的同時，仍有許多可愛的事情正在發生，若能多留神在令人愉悅的事物上，或許就能轉換心情。謹記你可以討厭這世界，但絕對要保持良善，因為旁人也同樣正努力生活著，努力收拾自己的情緒啊。

【本文獲《女子學》授權轉載。《女子學》致力成為亞洲最大女子知識平台。以自我「培力」和創造「改變」為宗旨，用最真實溫暖的筆觸，為時代中的柔性力道賦予能量。】

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