【人際關係】同事有霸氣或沒責任感？　試從「正面意向」迎合溝通

在職場打滾，總會遇到一些麻煩同事，但又礙於工作安排不得不和他們合作。 半宅職薯這次先和大家分享以「正面意向」為重心，跟不負責任及霸氣同事相處的技巧，讓彼此就算意見不合，也可各取所需。

認識「正面意向」及與麻煩同事相處建議：

+ 11 + 10 + 9

認識「正面意向」

每個人做事背後總有一個「正面意向」，意思是做每件事情時總有一個當事人覺得正面的原因。但意向如何是一回事，達成這些意向的方法又是另一回事，所以現實中往往會出現「意向正面，方法負面」的情況。

舉一個例子，有些人總會在開工前最後一分鐘才裙拉褲甩的抵達公司。客觀來說，在混亂的情況下開展一天的工作並不理想，但這些人的「正面意向」就是希望多一點休息，所以才賴床賴至最後一刻。在這情況之下，休息便是他的「正面意向」，這對他來說正面的，縱然客觀事實是如果他在前一晚早點上床睡覺，他同樣可以獲得多一點休息。

與不負責任同事相處

（Shutterstock）

當大家明白了甚麼是「正面意向」後，下一步便是轉化麻煩同事的「正面意向」到所需達成的工作上，讓他們自我推動，投入工作。

不負責任的同事都有一個特色：就是他對其他人沒有責任感，但對維護自身的好處卻十分負責。

對於不負責任的同事，你可以對他們說：

如果你對這項group work投入一點的話，其他人自然更喜歡你！

如果你可以把工作早點完成的話，我們便可以早點吃午飯了。

半宅職薯拆解：

第一句說話把對group work的投入程度及同事之間的關係拉上關係。換句話說，全情投入group work可以換來更好的同事關係。

而第二句說話則把早點完成工作及福利拉上直接關係。換句話說，集中精神工作可以換來更好的福利。

與霸氣同事相處

（Shutterstock）

職場中總有一些同事充滿霸氣，對任何事情都喜歡指指點點，甚至強迫別人接受他的意見。除了對他們敬而遠之之外，究竟又有沒有其他方法處理他們呢？答案是有的！就是掌握他們的「正面意向」！

霸氣同事的「正面意向」不外乎兩種：就是證明自己的能力，或者顯示自己的貢獻。霸氣同事一天得不到認同，內心便一天得不到滿足，而要繼續以霸道方式爭取其他同事的認同。

所以要應付霸氣同事的方法其實十分簡單，就是透過一些說話去認同他們的能力或貢獻，舉例如下：

你的主意真好！

你一定做了很多準備功夫！

既然你能夠貢獻這麼多的意見，那麼這樣處理這些工作應該完全難不倒你！

半宅職薯拆解：

這幾句說話直接認同霸氣同事的貢獻，讓他們內心得到滿足，繼而停止霸道行為。而上面的最後一句更加借力打力，先給他一頂高帽，然後把高難度的工作分給他。

結語

無論是不負責任或者霸氣的同事，內心其實都有一些渴求需要得到滿足。如果能夠抓緊他們行為背後的「正面意向」，便可以不費吹灰之力改變他們的行為，令他們在自願的情況下和你合作，使大家的工作更加暢順。

相關文章：功敗垂成全因豬隊友累事？ 10個同事低級錯誤防不勝防｜職場文化