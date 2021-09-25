職場穿搭｜基本單品打造一週極簡OOTD　小資女也可穿出高級時髦感

簡約質感的極簡風一直都是許多人喜愛的穿搭首選，基本的色系、簡單乾淨的搭配就能營造時尚感！這次，要來向搭黨們推薦搭編自己很喜歡的簡約時尚教主 Chole Hayward ，除了乾淨又有質感的穿搭，她也有開設另一個 IG 介紹居家佈置，同時也有創立 YouTube 頻道分享日常生活。



1. 背心

天氣熱的時候最適合穿背心出門，Chole 偏愛削肩和墊肩的款式。削肩可以修飾肩膀和手臂線條，也是一直以來必備的背心款式。墊肩背心也可以修飾手臂的贅肉，讓你立馬有直角肩，看上去更加幹練、俐落。下身可以配上休閒的牛仔褲，或是像 Chole 搭配西裝褲，絕對是職場小資女的必備穿搭！

Chole 很擅長用基本單品穿出時髦質感，一起來偷師一波吧！（點擊放大欣賞）▼▼▼

+ 21

2. 素 T

想走極簡風，就必須拿出衣櫃常備款 — 素 T ！素 T 的好搭相信不用多贅述，Chole 很常會用素 T 跟其它單品進行混搭，熱天不想穿太層次感，可以單穿素 T ，配上簡單的五分短褲、牛仔褲，懶人也可以馬上出門！若覺得單調沒變化，不妨將上衣紮進褲子裡，會讓整體比例看起來更好！

3. 背心外搭

想讓簡單的穿搭有變化，可以外搭背心來增加層次感。像是近幾年流行的學院風，將素 T 配上短版背心，搭配牛仔褲，腳踩休閒皮鞋，你也可以成為校園美劇裡的 IT GIRL ！或是搭配 V 領背心，簡單的搭配就能讓層次感瞬間激升！

相關文章：職場穿搭｜GU連身裙一衣3穿讓你省時顯瘦又端莊 5分鐘出門不是夢

+ 13

4. 襯衫

除了搭背心外，也可以外搭襯衫，將襯衫作為外罩式的搭配，也會添加穿搭的豐富度。夏季時，女生可以試試花襯衫，切記配上素色的內裡和下身，才不會讓穿搭重點跑掉，率性又吸睛！

5. One Tone 西裝

仔細看 Chole 的 ig ，不難看出他是西裝外套的愛好者，喜歡質感極簡風的搭黨肯定要入手西裝外套！基本的 One Tone 搭配就可以穿出高級感，選擇亮色系的搭配會更加清爽。內搭素 T 或是襯衫就能輕鬆遊走正式場合，講求好比例，Chole 也會將上衣紮進褲子裡，除了一般的全紮，若搭配襯衫，下襬不要全扣並紮入一半的襯衫，讓整體多點變化層次性。

相關文章：職場穿搭｜恤衫要怎穿才顯高遮肉？3個實用穿搭法簡單襯出好比例

+ 11

6. 西裝外套 + 五分褲

熱到穿不了長褲？那就配上短褲吧！這季流行趨勢少不了五分褲，可以挑選西裝五分褲，或是牛仔五分褲、單車褲也都是極簡時髦的選擇！

7. 西裝外套混搭

想要有 Smart Casual 的穿搭，可以將西裝外套進行混搭，Chole 配上今年十分流行的皮褲，營造霸氣、幹練的穿搭；也可以配上牛仔褲，會多些休閒氣息，也不會讓人覺得太隨性。

Dappei 結語：

Chole 的穿搭真的好燒！極簡愛好者肯定要 follow 他的 ig ，版面也讓人看了覺得很乾淨舒服。想要走簡約質感路線其實並不難，只要有這幾款百搭單品，掌握好穿搭技巧，簡單的穿搭也能超吸睛！



相關文章：想上班形象如孫藝珍、全智賢般有氣質？即學4大韓星知性穿搭秘訣

+ 5

相關文章：GU透膚恤衫春夏上班夠清爽 3種穿搭示範襯出微性感專業氣質

+ 13

延伸閱讀：

極簡控穿搭聖經！日本 IG 人氣雙胞胎用 3 種「簡約單品」做變化，素色這樣穿出高級感！

駕馭不了歐美品牌衣著？三招讓你用 H&M 旗下平價品牌穿出簡約的高端質感！

原文：簡單穿出時髦感！用基本單品就能打造「極簡質感」，休閒風、職場穿搭都適合！

【本文由「dappei 搭配 - 穿搭社群 & 流行生活網」授權提供。】