別讓眼淚在深夜白流　細味這13句勇氣箴言　讓挫折成就明天的強大

沒有在深夜痛哭過的人，不足以談人生。



誰不曾在深夜裏痛哭，誰又不渴望愛和被愛？有時候，宣洩出來遠比故作堅強要強得多。哭過之後，也請你擦乾眼淚，別那麼容易就被現實打倒。

那些平日裏看起來嘻嘻哈哈、沒有煩惱的人，不見得夜深人靜時不會孤獨落寞。那些平日裏堅強剛毅、活潑樂觀的人，也不見得在夜深人靜時不會獨自舔舐自己的傷口。其實，我們都是「都市貝殼人」，對外都有一個堅硬的殼，藏在裏面的卻是最柔軟的內心。我們怕受傷，所以把自己的外殼鑄就得像鋼鐵。

我們怕被辜負，除了少數人，誰也不曾看到我們的內心。

尼采說：「一棵樹要長得高，接受更多的光明，它的根源就必須更深入黑暗。」

我們都是在黑夜裏迷茫、無助，卻依舊咬牙堅持的人。流過淚，忍受過孤獨，才會更懂得一個可以依靠的肩膀是多麼可貴。其實，我們都是天生柔軟的動物。是外界的磨難，讓我們逐漸長出了堅硬的外殼。

誰沒試過獨自在夜裏垂淚？哭，不緊要，但就用以下的說話來讓自己重新振作吧！（按圖了解）

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誰說我們註定被現實打倒？

當事業和生活使你不堪重負時，振作起來，這世上只有過不去的人，沒有過不去的坎。

「所有事情最終都會變好，如果沒有變好，那是因為還沒到最終。那些流過的淚不會白流，受過的苦不會白受，那些打不倒你的挫折，一定會讓你更強大。堅強起來，一切都會漸漸變成你想要的模樣。」

英國導演馬蒂亞斯．霍恩(Matthias Hoene)，用鏡頭記錄了殘疾軍人馬克．史密斯 (Mark Smith)的勵志故事。

Mark Smith 曾經在波士尼亞、伊拉克和阿富汗服過役。六年前，Mark Smith 在加拿大參加了前往阿富汗的預備部署訓練。一個年輕人在清理管轄區的房間時，對着角落練習開槍，而Mark Smith 恰好就在牆的另一邊，不幸中彈。

命運似乎從那時起發生了改變，彈片猝不及防地襲來，一枚穿過了他的右肩，更要命的是，六枚擊中了他的右腿。

在事故發生之際，Mark Smith 的兒子只有五個月，為了再見到兒子，Mark Smith 忍受着劇痛做了截肢手術。

出院之後，Mark Smith 把空閒的時間全都花在了健身房，把所有煩躁、暴戾和失望轉向積極的方面。無法再駕駛飛行，無法再操作控制台，無法用假肢行走，甚至是一事無成，面對眾多的否定和質疑，Mark Smith 的態度卻始終無比堅決：「我想要打破界限，建立新的標準，想要展示我能做的事，我不想被看作一個廢人，我想讓人們對我的評判，建立在我現在所得到，而不是所失去的東西之上。」

「我的周圍都是癱瘓了或是失去了兩條腿的兄弟。」面對媒體，他倔強地說，

「我知道相比之下，我已經很幸運了。我的家人需要我，我要給我的兒子們樹立榜樣。」

軍人的性格令他幾乎沒有時間去憂鬱，通過異常艱苦的訓練，Mark Smith 最終獲得了世界殘疾人健美冠軍。

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真正的強者，不是流淚的人，而是擦乾眼淚繼續奔跑的人。正如人們所說，只有經歷過地獄般的折磨，才有征服天堂的力量。只有流過血的手，才能彈出世間的絕唱。

中國人氣作家鹿滿川說：「其實，真正能擊垮你的，從來都不是別人的非議，而是你對自己的懷疑。」只要精神不倒，世間萬難都無法將我們推倒。

有的路，走着走着就走通了。黑的夜，熬着熬着就天亮了。那些打不倒你的挫折，終究會讓你更強大

無法改變世界時，不妨改變自己吧！

莫泊桑有一段格言：「生活不可能像你想像的那麼好，但也不會像你想像的那麼糟。我覺得人的脆弱和堅強都超乎自己的想像。有時，我可能脆弱得一句話就淚流滿面；有時，也發現自己咬着牙走了很長的路。」

無法改變世界時，請改變自己吧！

「人們最後悔的，不是做了甚麼事，而是沒能去做某件事。」――願你擁有勇往直前的勇氣。

值得好好收藏的13個勇氣箴言

1. 變成更好的自己，再去遇見更好的人。



2. 曾以為走不出的日子，都成了最美的路過。



3. 世界無趣，你要活得有趣。



4. 餘生還長，我們終會遇到對的人。



5. 沒有人能阻止你過想要的生活，除了你自己。



6. 面對無法容忍的現狀，與其遺棄這個世界，不如把握現在，迎難而上。



7. 那些曾讓你哭過的事，也總有一天能夠讓你笑着說出來。



8. 只有承受人生的顛沛流離，才能迎來溫暖明媚的自己。



9. 趁年輕，我們就要活出那個耀眼的自己，即使不耀眼，也要努力活出獨一無二的自己。



10. 黑的夜啊，熬着熬着就亮了。有些路啊，走着走着就走出來了。



11. 與其沉溺於過去的得失，不如給將來一個機會，用努力去證明這一切。



12. 不被看好，正是你日後驚豔的起點。



13. 那些撕心裂肺，那些顛沛流離，也一定會成就更好的你。



內容摘自 /作者：慕新陽《我那麼拼命，就是不想平庸至死：跨越迷茫、怯懦、憂鬱、不安、焦躁的勇氣，變成更好的自己》幸福文化

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：「再黑的夜、熬著熬著也就亮了！」那些打不倒你的挫折，終究會讓你更強大。】

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