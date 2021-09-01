財務自由｜有錢人致富不是靠「錢滾錢」　做好2件事理財才有成效

理財要從日常生活開始做起，月收支達到平衡甚至有結餘之後，再進一步跨進投資領域，讓自己的資產隨著選擇的投資工具及時間逐年增加，進而存到第一桶金、甚至財務自由。



今年30歲的小巫常聽一些同學告訴他要「理財」，周邊有理財的同學的確生活品質也比較好，於是他向小陳請教到底該如何理財，才能像他一樣？小陳一語道破：「理財就是把你日常生活的開支控管好啊！」

小巫似懂非懂，又追問小陳：「理財不是靠投資賺錢嗎？」小陳笑說：「這是人們對『理財』最常犯的錯誤理解。其實，理財這件事是時時刻刻存在日常生活當中，例如當你拿到第一份薪水，在你計劃繳交每月的房租、水電瓦斯等開支、在你準備購買一台電視或電腦時，其實理財就由這裏開始了。」

小陳進一步解釋，理財理得好或壞，會直接影響我們的生活，但是卻常常被大家忽略，究其原因，有的人認為自己沒有足夠的資產，所以不必理財。「事實上，窮人比富人更需要理財，因為資金減少對富人來說影響不是很大，但是對大多數的窮人或上班族來說，則恰恰相反。」小陳說道。

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理財是指善用錢財 將錢做有效率的分配

其實所謂的「理財」是指善用錢財，使個人及家庭財務狀況處於最佳狀態，從而提高生活品質。也就是說，小資族更要懂得如何有效地利用每一分錢，進而及時把握每一個投資機會，這便是理財所要解決的問題。

理財的訣竅是開源、節流。所謂開源，就是爭取資金收入；所謂節流，就是計劃性消費、對支出做好預算。成功的理財可以增加收入，減少不必要的支出，改善個人或家庭的生活水平，享受寬裕的經濟能力，進一步儲備未來的退休養老金。

有一位企業家從當打工仔開始，就養成每天記帳的習慣，就算後來成功賺錢，他還是維持記帳習慣，同時，他給自己設定的目標是：每年家庭的總資產一定要比前一年度增加10%，例如今年家庭淨資產結算後是1千萬元，那麼隔年就一定要增加到1,100萬元……

而如何每年增加10%，靠的就是「開源」與「節流」。因為他是企業老闆，開源方式就是努力讓公司每年都賺錢，設定每年獲利至少要成長5%～10%；節流的部分就是他只花「應該花的錢」，例如他愛運動，因此會花錢購買運動器材、自行車、高爾夫球具，但如果是「不該花的錢」，例如時間不趕，他絕對不開車或坐計程車，一定搭乘大眾交通運輸或自己騎自行車。此外，他買東西也不會因為「有折扣」就買，一定是這件東西有需要才會下手。

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沒錢更需要財務規劃 收支才有機會負轉正

很多小資族都不太理財，主要是他們抱持着「有錢就理財、沒錢不理財」的觀念。其次，就算有了一些存款，通常也都往銀行放，而這是資產增值效率最低的做法，完全不知道過於單一的存款，只會不斷地造成隱形損失。

在許多人的心目中，理財是有錢人「用錢賺錢」的方法，如果只有區區的小積蓄，談甚麼理財？事實上，窮人更需要理財，因為不論是置產安居、結婚生子，都需要靠理財來實現這些目標。

有人會問：「理財不把錢存放在銀行中，那不就是拿錢去投資賺錢嗎？」沒錯，投資是理財的最終端，前面提過，理財的第一步是先「善用錢財」，該花的花，不該花的一毛錢都不浪費，這才是理財的正確觀念。

當你先把生活上的收入、支出做好控管，並且每個月都能有結餘時，你的理財第一步就成功了，接下來可以開始做「年度財務目標」，就像前面提到的那位企業家，每到年底時結算自己的淨資產，如果是正數，代表你的理財走在正確道路上；如果資產為負，就要找出問題點，從記帳內容順藤摸瓜，找出資產為何不增反減的原因，然後設定解決方案，從隔年起盡力改善。

小錢也能投資 不要死守銀行儲蓄

當生活理財步上軌道後，接下來就可以邁入下一階段：「小錢也能開始投資」。因為現在銀行利率很低，如果一直把錢存放在銀行，扣掉通貨膨脹後，你會發現存在銀行的錢都被通貨膨脹給吃光了，這就是所謂的「隱形損失」。不過，在投資前，要記得先存下至少2～3個月的緊急備用金，這筆錢只能放銀行，在不時之需時拿出來使用，多餘的閒錢才用在投資上。

由於目前市面上的投資管道非常多，許多人也開始有「以錢滾錢」的意識，促使大家在理財觀念上逐漸轉變，「小錢也可以投資」變成一門顯學，例如每個月用小錢定期定額買基金、買零股，都是新的理財投資管道。

年輕人越早開始儲蓄投資，存的金額越多，就越容易提早幫自己累積到一筆資產，同時，最好採取如定期定額買入基金或零股的強迫方式來投資，才可以有效提高財富。

當然，各種投資工具都一定有風險，而且風險高低和獲利率往往成正比，通常高風險會帶來高獲利，所以，在投資時，你要先評估自己能承擔的風險有多少，才不會因理財失當而影響生活品質。此外，要特別提醒的是：千萬不要借錢投資！

所謂「理財」無非就是要解決：究竟該把自己的錢財存放在哪裏，才會變得越來越多，而不是越來越少。根據理財專家針對各個年齡層所做的風險承受度分析結果，得出「可承擔風險比重＝100－目前年齡」這個公式，例如現在30歲，100－30＝70，代表你可以將閒置資產中的70%，投入風險較高的積極型投資工具，例如股票，剩餘的30%做保守型的投資操作，例如定存或購買投資等級的債券基金。用這樣的投資配置，比較能讓你的資產呈現穩健向上的成長趨勢。

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【本文獲「明日科學」授權轉載。】