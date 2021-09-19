30歲後就該活成這樣子？與其「參考」別人　不如這樣規劃人生…

20 歲的我們，有種不顧一切的勇敢，對於任何沒有嘗試過的事物，皆抱持著新鮮、好奇的態度，即便吃了點虧、在過程中摔了一跤，也不會澆熄那份熱情的心，隨時隨地精力充沛、準備迎接挑戰；30 歲的我們，比從前的自己多了一份韌性，逐漸理解某些人情事故和「眉眉角角」，在面對不同人、不同事時，清楚明白怎麼做才不會傷害到自己。



然而，隨著年紀漸漸增長，驀然發現：「人生彷彿被冠上了『階段性』的迷思。」以事業面而論，一定要有一份穩定的薪水收入，最好能當上主管職，有著獨當一面處理事情的能力；以感情面來說，年紀到了就是要結婚、生子，打造屬於自己的家庭；以生活面提及，就應該更多豐富充實，閒暇時刻比起放鬆，更應該好好栽培自己。

那麼多的「應該」，到底是誰規定的？所謂的「階段性人生」，我們要迎合，還是選擇傾聽內心真實的聲音？

不需拿世人的典範，與自己相提並論

有太多的應該，其實根本不應該。

社會分別給了每個年齡層一個框架，幾十年來，人們理所當然地在裡面轉圈圈、營造自己的小世界，偶爾有人突破框架跳脫傳統思維，在多數人的眼中仍是魯莽勝過勇敢。於是，出現了一些「成功人士」做為典範，我們以他們為模型，試著將自己套進那個在世人眼中「正確」又「無害」的人生規畫裡，逼著自己要按照劇本走。

事實上，這些典範並不適用於所有人，就像青菜蘿蔔各有所好一樣，你喜歡的我不見得喜歡，適合你的也不見得適合我，兩者理當無法相提並論，那又是為什麼，我們總是受到世俗的框架所侷限呢？

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階段性是參考，重點在於想過什麼樣的人生

或許，站在許多「過來人」的立場，會認為只要按照「階段性」的劇本規畫，人生就不會出什麼太大的差錯，也能少走一點冤枉路。例如，30 歲後大家都認為是成家立業的年紀，如果此時拋開工作，只為一圓夢想出國留學，身邊的人會說什麼？「也太輕率了吧，他有想過嗎？」、「這把年紀了不適合這樣吧？」、「怎麼這麼不切實際？」種種負面的評論，不免當事人皺起眉頭，省思自己到底做錯了什麼。

換個角度來看，有沒有可能是我們一直將參考當成目標？參考是一種途徑，根據前人的經驗累積，告訴你可以怎麼做；目標則關係著個人的喜好和方向，兩者相互融合並從中做取捨，便能勾勒出不一樣的人生體驗；千萬別將參考和目標混為一談，那會錯失許多機會、也容易做錯選擇。

人生沒有什麼是絕對的，也不會有任何一個人，有辦法跟著所設定好的完美劇本走。我們應學著多一點體諒、多一點接納，可以選擇走入「階段性」，但不能任意批評其他沒有跟著世俗標準走的人；努力為人生負責，揮別年齡的局限、走出自己的路！

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本文獲《女子學》授權轉載。《女子學》致力成為亞洲最大女子知識平台。以自我「培力」和創造「改變」為宗旨，用最真實溫暖的筆觸，為時代中的柔性力道賦予能量。