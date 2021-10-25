投資比特幣　5分鐘賺一日人工　打工仔確定一事後才決心全職炒幣

投資比特幣讓他口袋滿滿，獲利超過7位數美金！美國一名31歲的男子道根（Josh Dorgan）從事醫護工作，他時常在工作空檔進行理財投資，疫情爆發後，他僅能利用午休時間進行買賣，沒想到短短5分鐘的交易收入，便超過他一天辛苦工作賺到的薪水，經過一番掙扎後道根決然提出辭呈，沒想到竟靠投資讓他賺入百萬美金。



根據外媒報道，道根曾是一名兒科護士及醫院部門的經理，2017年時，他看見「比特幣價格突破2千美元（約15,500港元）」的報道，道根認為比特幣有很好的發展空間，且越早投入效果越好，便開始研究加密貨幣的投資法，更趁上班的空檔進行交易。

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然而，隨着2020年新冠肺炎擴散全球，道根的工作開始忙碌起來，他也越來越難在上班時抽出時間進行投資。道根表示，「坐在辦公室，我每天只能賺幾百美元，但在午休時間進行交易，短短5分鐘我就能賺到一天的薪水」，血淋淋的現實讓道根相當懊惱，懷疑自己是否應該繼續待在醫院工作。

後來，道根找了理財顧問進行評估，確保自己有足夠的預備金後，他就立刻提出辭呈，轉職成為一名全職交易家，並透過傳統投資市場及加密貨幣獲利，得手超過100萬美元（約770萬港元）。

道根對自己的決定非常滿意，他用投資的獲利買下一間度假屋，也有更多的時間陪伴他的家人。他在訪談中提到，「我也很想念在醫院照顧孩子們的時光，但我現在可以教他們市場的運作方式，以這樣的方法來幫助他們」。

然而，加密貨幣的交易仍應「小心為上」，今年5月比特幣一度從7000美元衝上6萬4829美元的高點，但隨後又崩跌30%，一個多月來市值仍蒸發逾40%。金管會也曾多次提醒，加密貨幣的交易風險甚高，民眾應謹慎投資。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】