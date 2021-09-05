股票投資｜「高位入低位放」宿命難破？想有斬獲先要放下這心態！

【買股票】編按：要增加被動收入，甚至達致財務自由，不少打工仔會努力在股票市場投資，期望讓資產增值。不過很多人投資多年卻仍沒甚收穫，甚至一手「蟹貨」，究竟是財神沒在眷顧，還是另有原因呢？

也許看看以下這篇由財經記者撰寫的文章，你就能參透一些玄機。



財經記者的工作之一是報導市場最新動態，身在此山中，很難不受市場情緒影響；我花了很長時間，才學會如何客觀看待資本市場冷熱溫度變化，而且忠實反映市場走向。大約8月以來，我觀察到台股氣氛明顯偏弱，2周內指數回檔最多達8%。在不少投資群組內，都看到各路散戶熱烈討論：這波為甚麼下跌？某檔熱門股可能跌到幾元？如果對個股缺乏了解，連財報和基本資訊都沒概念，只因為套牢便心急如焚，這樣的人，很可能沒察覺到自己思惟已被「FOMO心態」所掌控。

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全球超低利率刺激 投資人染上FOMO心態

甚麼是FOMO？其實這是英文「fear of missing out」的縮寫，可以稱之為「錯過恐懼症」；此現象由來已久，近年全球資本市場受央行持續以超低利率刺激而屢創新高，讓受影響的投資人也顯著增加。

懷有FOMO心態的人會如何？首先，他們會高度焦慮投資績效落後於人，尤其是親朋好友；緊接着，他們會被焦慮驅使、壓寶那些正在大漲的標的，或者是周遭人士一致看好的標的。歸根結底，這種心態就是無論如何不能輸的表現。最明顯的例子，是中國大陸幾年前上演的共享單車大戰。

共享單車股東猛砸錢 FOMO心態典型

從2016年開始，中國大陸先後出現兩大共享單車品牌-摩拜單車與OFO，它們除了將共享單車打造成熱門行業，也幾乎囊括絕大多數融資：摩拜單車的投資人包括騰訊、高瓴資本、攜程、富士康、紅杉資本中國和創新工場；看好OFO的則包括阿里巴巴、滴滴出行、金沙江創投和經緯創投，雙方估值最高都曾上看30億美元，股東也都是明星級陣容。各家機構不斷砸錢，它們深信共享單車會改變中國大陸、甚至國外用戶的交通習慣。當時Fortune（財富）雜誌甚至以「兩個輪子，可以解決中國的碳排放問題！」高度評價這個行業。

後來發生的事已是歷史，摩拜單車雖曾傳出，公司挪用消費者數十億人民幣押金的負面消息，但仍被美團以27億美元全額併購，改名為美團單車，創始團隊算是平安下莊；至於OFO沒這麼幸運，公司債台高築，終於宣告破產，連同其他較知名的永安行、哈囉單車和小藍單車等品牌，還有全中國上百萬輛被任意停放在街頭巷尾的共享單車，一起成為中國新創泡沫的經典案例。

摩拜和OFO雙方投資人，都堪稱中國大陸業界數一數二精英，難道沒有一人看得出共享單車只是豪華版融資遊戲、其商業模式很可能無法獲利？這個問題，值得我們深思。

受制於FOMO、從眾心態的不只是創投，散戶們當然不會缺席。問題是，創投的投資組合中還有些超級標的，能讓機構飽賺10倍以彌補虧損，散戶有這種實力或運氣、賺10倍才退場嗎？答案通常是否定的。

長期經驗告訴我，選擇跟進買賣知名人士提到的標的，並不是最安全的投資方法。因為自己買進時利多已經廣為人知、價位通常已經被墊高，這就違反了巴菲特最重視的「安全邊際」原則。此外，因為缺乏研究，散戶往往只能小額買進、不敢下重注，說服自己「這是在試單」，結果是獲利金額不足掛齒。有時運氣好賺了錢，向上加碼卻買在高點，隨後回檔反而把獲利都吐回去。本是小注怡情，成了江湖遺恨。

比特幣熱潮後 突然腰斬

因為價格暴漲、觸發投資人FOMO心態的例子，信手拈來就有好幾個：首先是今年4月，比特幣價格一度突破6萬美元，當時Facebook上有許多朋友熱切討論加密貨幣，連沒有證券戶的新鮮人都來詢問我，「比特幣漲成這樣，那某某幣能不能投資？」市場氛圍是「人人皆云要買」。

誰知道，就在比特幣創新高後不久，中國大陸突然宣布加強審查，連累比特幣最低跌至29,807美元，腰斬！好在，最近它又回到逼近5萬美元價位，但當初有些朋友進場時動用槓桿，據我所知早已輸光了！

Tesla也大約如此。去年底至今年初，Tesla在兩個月內股價暴漲逾1倍，人稱女股神的Cathie Wood甚至將其長期目標價直接看3千美元。但接下來2個月內，Tesla又回檔了40％。

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國巨先漲22倍，再跌85%

比起國巨的波動，Tesla、比特幣就都不算甚麼了。2017至2018年，國巨在1年半內股價暴漲2235％、從58.6元漲到1,310元。當時中午外出公司用餐，無論吃快餐、素食、麥當勞還是牛肉麵，走到哪裏我都能聽見四周人們正在討論被動元件產業。但就在後來1年內，國巨又隨着大股東減持和產業變化等因素，股價一路溜滑梯到最低203元，這一波，跌幅是無比驚人的85%，投資人當時要是重壓又不及撤退，可真是傷筋動骨了！

被FOMO心態影響的人，標的上漲時往往不知原因，下跌了更加摸不着頭緒，沒有進退根據；如此一來一往，很自然會買在高點，賣在低點。想要擺脫這種陰霾，就務必得先問自己：「我究竟適合甚麼投資方法？」畢竟，有時無須鎖定個股，像我自己買進投資全球市場的ETF，不管航海王、鋼鐵人、疫苗大廠還是護國神山它全持有，自然能徹底杜絕FOMO心態。又或者，你可以專注將工作表現發揮到極致，在職場上不斷被升官加薪，也是種很棒的投資！

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：這樣想，最容易虧錢：讓你大漲不在場、大跌卻都趕上的FOMO心態】

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