交稅2021｜月入20k申請10萬稅貸有甚麼選擇？即睇6大貸款產品比較

踏入稅季，如果因為個別理由未能如期繳交稅項，其實可向稅務局申請延遲，MoneySmart為大家介紹申請延遲交稅的條件及方法。



申請暫緩繳交薪俸稅的合資格理由

只要達到《稅務條例》訂明的理由，你是可以申請緩繳部分 / 全部暫繳薪俸稅的。這些理由包括：

1.有資格得到的免稅額，未有在收到的稅單中計算。

2.預計今年的應課稅入息，比前一年度下跌超過10%。

3.有未計的扣稅額，eg. 個人進修開支、自願醫保計劃保費、可扣稅強積金供款，而這筆開支會高過上一年度。

4.已停止 / 將停止賺取應課薪俸稅入息。

5.已就上年度的薪俸稅評稅提出反對。



關於上述理由的實例，可上稅務局網頁參考。

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暫緩繳交薪俸稅的申請辦法

暫緩繳交薪俸稅可用書面或「稅務易」申請。書面申請須在稅務局網頁下載 IR1121 表格，按指示填妥稅單號碼、繳稅日期、申請理由等資料，再郵寄或傳真到稅務局。表格只有一頁雙面，毋須花太多時間填寫。

郵寄 稅務局局長

香港告士打道郵政局郵箱28487號

傳真 2519 6896



如你是「稅務易」帳戶持有人，透過「稅務易」申請可即時收到申請確認。

申請期限

你的緩繳申請書必須在繳稅限期前28天，或在繳稅通知書發出日期後14天內送交稅務局，以較遲者為準。如你分兩期交稅，在限期前已交了第一期稅款，仍可申請暫緩繳交第二期的全部或部分稅款，但也必須遵守《稅務條例》訂明的申請限期和理由。

除了薪俸稅外，利得稅和物業稅也可經同一渠道申請。但如你是自由工作者 (Freelancer) 或是開小店的獨資經營者，最近有財務周轉困難，想延遲交稅，又有沒有辦法？

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有財政困難 可申請分期繳稅

這個情況下，你可因財政困難、未能依時清繳稅款，而在稅單繳稅期限前申請分期繳稅。

申請人須以書面或在網上「智方便」填妥 IR1360 表格，並親身到追討欠稅組辦理；如屬合夥業務 / 法團，則填 IR1360A / IR1360B 表格，再到追討欠稅組辦理。

追討欠稅組地址：

香港灣仔告士打道5號稅務大樓6樓（人士） / 7樓（法團、合夥業務及離港個案）



申請分期繳稅需要較多文件佐證，包括：

1.繳稅建議書

2.過去3個月的銀行月結單／存摺副本

3.過去3個月的收入及支出詳情



如你是有自己業務的業務經營者，還須提交最近3個月的管理帳目 (包括損益表及資產負債表 )、現金流轉狀況及預測表。由於稅務局職員有機會致電申請人索取進一步資料，因此申請書內必須提供日間聯絡電話號碼。

成功申請後，你便可獲得以稅單上的繳稅期限日計起、為期一年的附加費豁免。否則的話，在限期日仍未清繳的稅款，可加徵最多5%附加費；6個月後仍未繳交的話，會連同之的附加費，再加徵最多10%附加費。如你申請在第二期稅款作分期繳付，一年的豁免上限會由稅單的第二期稅款繳交期限日起計。

申請稅貸繳稅

不想延遲交稅，當然也可申請稅貸。近年除了銀行和財務公司，個別虛擬銀行也有提供稅季私人貸款。

下面便為大家比較一下月入HK$2萬的打工仔，若申請HK$10萬稅務貸款、分12個月還有甚麼選擇：

機構：Citi 稅季貸款

實際年利率：1.38%

應付總額：$100,744

每月還款額：$8,395



機構：星展稅季貸款

實際年利率：2.68%

應付總額：$101,440

每月還款額：$8,453



機構：安信定額私人貸款（稅季）

實際年利率：2.38%

應付總額：$101,200

每月還款額：$8,433



機構：邦民低息私人貸款（稅季）

實際年利率：4.49%

應付總額：$102,400

每月還款額：$8,533



機構：WeLab Bank GoFlexi 私人貸款

實際年利率：1.68%

應付總額：$100,960

每月還款額：$8,413



機構：ZA Bank 一口價稅貸

實際年利率：5.35%

應付總額：$102,844

每月還款額：$8,570



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