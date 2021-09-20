股票．巴菲特｜8大逆市投資術新手必學　一原因支持借貸也要入市

將危機視為轉機，把握機會精準投資，是許多億萬富翁致富的關鍵，股神華倫・巴菲特（Warren Buffett）就是如此。巴菲特曾說過：



當別人貪心時，你必須要戒慎恐懼；當別人戒慎恐懼時，你必須貪心。 巴菲特

當全球受疫情打擊時，巴菲特似乎不受影響，他的身家在今年已突破 1 千億美金。6 月底時，巴菲特接受 CNBC 受訪指出，疫情影響全球經濟，同時加深了 M 型化社會，中小企業深受衝擊，大企業卻不動如山，財務表現仍舊亮眼。

究竟巴菲特在危機來臨時，有甚麼必學投資心法？國外網站 Money Wise 整理了 8 個巴菲特的危機投資術，不妨參考看看，在危機時替自己爭取額外財富。

1. 新手投資美股？先選 S&P 500 指數

S&P 500 指數，中文是「標準普爾 500 指數」或「史坦普 500」，是美股最具代表性指數之一，全球資產規模最大的 2 檔 ETF 也都是追蹤 S&P500 指數。選擇美國 500 大企業股情況下，S&P500 指數風險相對低。

「在我死前，我會將 90% 資金都挪至投資 S&P500。我會推薦投資人抱住 S&P500，當作長期投資。」巴菲特不推薦新手買自家控股公司波克夏的股票，反倒推薦 S&P500 指數，可以看出他對這個指數的信心。

巴菲特跟投資新手提出的8個危機投資建議，適合你使用嗎？不妨參考：（按圖了解）

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2. 投資務必務實，不能求快

市場動盪時，一定會出現很多聲音，但請不要打亂自己的投資節奏。該做的功課的要做，持續安靜觀察市場行情，並善用工具掌握股市趨勢。巴菲特指出，與其跟風投資那些因疫情飛漲但穩定度低的股票，一間企業長期的發展才是重點，幾十年來不斷成長的公司絕對還是穩定的首選。

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3. 別指望退休金

如果你想靠政府給的退休金度過餘生，覺得如此就能生活無虞，那你可能得三思。巴菲特曾在波克夏的一場會議上表示，許多國家養老基金的狀況越來越不穩定，他從 2013 年以來也一直關注這個問題。

死守一筆退休金並沒有分散風險，假使政府出問題，退休金飛了，那就慘了。還有工作時，必須利用手頭現金聰明投資，防患未然。

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4. 不隨意進場短線操作

不少股票因疫情產生劇烈變化，好比航空股，隨疫情加劇暴跌、好轉時又飛漲，巴菲特特別不建議入手此類股票。「我到現在還是不會買航空股。」美國不少航空股即使逢低買進、後續看漲，但今年也都已經修正回暴漲後的半價，如果貪心，可是會被套牢的。

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5. 勿打亂長期計劃

即便疫情影響股市，也不能影響你的長期投資計畫。你平常怎麼投資就繼續維持，因為那是你最熟悉、最不影響生活的方式，千萬勿因外在環境亂了陣腳，有可能資金錯位，全盤皆輸。

6. 善用低利息借貸

巴菲特形容當前的低利息環境，「是個借貸的好時機。」考量市場需求，許多金融機構提出低利息借貸方案，優惠比過往好非常多。根據巴菲特建議，如果你有穩固儲蓄或不動產且信用評等良好，可以考慮透過借貸增加手頭資金，多投資股市。

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7. 別仰賴信用卡過活

除了投資，巴菲特提醒，如果你總依賴信用卡生活，記得設定還款計畫，以免失控。美國因疫情，大批人口面臨失業，許多人靠信用卡預支生活費，因為已經沒有現金度日。巴菲特點出，「如果卡費利率超過 18%，請立即還清債務。」

8. 做好最壞打算

在壞事發生前，先做好保險措施。平常有閒錢可以多投資保險，預想最壞的情況，因為最壞的狀況有天可能真的會發生。「過去這一年多我們目睹世界面臨巨變。」巴菲特能精準布局投資不是沒有原因，因為他總是預料到最差狀況、提前防範。

資料來源／Yahoo Finance, CNBC

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