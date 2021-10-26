年輕人成長路是「由中產變基層」？　上流力弱罪魁禍首或是「它」

我十九歲那一年已經在社會打滾。記得當年和仍是學生的中學同學出來吃下午茶餐，他選擇加三元飲凍奶茶，在我眼中，甚是豪氣。



兒子－即時擁有的中產工作

近年社會新興一種新的工作－兒子。

只要令爸爸媽媽開心，爸爸媽媽給兒子的生活質素，直接等於一個奮鬥了三十年的中產打工仔（即是他爸爸媽媽）。

在這裏不談學術，卻分享生活觀察。大家有沒有留意到，放學時間的中產咖啡室，坐滿了溫習的中學生呢？大家也有沒有留意到，現在的新畢業生，很多是不需要工作的呢？

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踏進社會，迅即下流

今時今日，社會上流空間不足已不是新鮮事。

現實的狀況是：不少年輕人當仍在父母懷中的時候，仍然是中產家庭的一員；但一旦踏入社會，基於工作和人生經驗不足，便立即下流成為基層的個體。

舉一個簡單例子：一個年青人只需要留在父母懷中，那麼食、住、着、用……等等，都享受着父母的生活水準，即是他們在社會奮鬥了三十年的成果。加上父母給予的零用錢，閑時飲杯中產咖啡，買些名牌，完全無難度，更享有肉身和精神上的自由。

但一旦踏足社會呢？年青人再不好意思向父母取零用錢。而上下班的交通費、午飯的膳食費、衫褲鞋襪……等等，也全部由自己承擔。結果生活質素迅即由中產變成基層，那股震撼可想而知。

對，這就是「富養」的後果（這裏說的「富養」是指物質上的富）。

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課程介紹是罪魁禍首之一

當然，大部分年輕人也是孝順的，人生觀（原本也是）正面的。為了確保踏足社會後能維持中產生活，他們會積極裝備自己。進修，變成了最顯而易見的上流途徑。

當你打開任何一間大專院校的課程章程，你會看到畢業生如何如何成功升讀名牌學府；覓得專業工作；躋身管理階層；成就中產之夢……。

這些描述是事實嗎？的而且確是事實，更加有例子證明，但可惜肯定不是事實的全部。

殘酷的普遍現實是：完成這些學費和機會成本都同樣昂貴的課程之後，只能與數量龐大的畢業生打個平手。成功躋身人生勝利組的例子當然有，但需要由中產生活下流至基層生活的例子卻有更多。

最少有幾位受過高等教育的朋友曾對我說：「讀書是會越讀越蠢的」。雖然我不同意讀書會令智商降低，但如果降低適應基層工作能力、放不下虛幻身段、不能接受較低學歷前輩意見等，也歸納為「蠢」的話，讀太多書真的會變「蠢」的。

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專業主要對前人有利

說到高等教育，不得不談保護主義。直接的說，專業的紅利大多落在數十年前出身那一群社會精英身上。而在這數十年間，他們所設計出的保護主義，令新入行者更難上流，卻令自己地位更加穩固。

君不見有些「師」，例如工程師和會計師，早已演變成「做到嘔」的行業嗎？而出名收生門檻高的傳理系，更是高要求，低收入，「做到嘔」行業的表表者！

創業是突破困局的機會

我本身經歷過創業階段，深深明白到創業的艱辛，但也相當肯定這是突破上流困局的機會。

可惜的是，教導年青人如何創業，卻是高等教育中最弱的一環。我想這大概是因為在高等院校任教的學者教授，都是制度下的尖子，無需創業已能平步青雲，於是出於好意鼓勵學生擁抱制度，希望他們成為制度下的另一位尖子。

當然，創業不一定能令你上流，不少人更是需要創業幾次才成功。但這成功，足以改變餘下人生。

創業的過程不但能令你重新了解自己，讓你從新的角度看世界，更能為你枯燥的人生帶來希望。畢竟，「做人如果沒有夢想，那麼跟鹹魚有甚麼分別？」

結語

雖然我深明創業有機會令你突破上流局限，帶來前所未試的新生活方式，但也不得不提醒大家：不是每一個人都適合創業的。

我曾經也是一個不適合創業的人，但當我認清這世界的玩法之後，我選擇改變自己，由零開始學習所需要的技巧。如果你兒時能夠衝破熄燈瞓覺，升中學時能夠衝破適應新環境的話，那麼是否再一次衝破舒適區，只視乎你的決心而已。

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