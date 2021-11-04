辭職｜沒找到新工作就離職好嗎？　除金錢外　裸辭還有這些壓力

疫情已在國外掀起大規模離職潮。在美國，今年 4 月就有 400 萬人辭職，成為有紀錄以來的新高峰。根據微軟（Microsoft）今年一份針對工作趨勢的報告，全球超過 40% 工作者考慮離開現任的僱主。然而，離職是否就意味邁向更光明的未來？有研究指出，在沒有明確計劃的情況下，辭職可能讓人情緒低落，甚至感到羞恥、恐懼、有罪惡感。



《英國廣播公司》（BBC）報導，組織心理學家梅麗莎．多曼（Melissa Doman）認為，對多數人來說，工作與「個人身份認同」以及「自我效能感」緊密相扣。如果你決定離職，卻沒有一個看似更亮麗的新工作已經在等着你，辭職可能會讓你感到困難，甚至覺得自己是失敗者。

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還沒找到下一份工作就辭職，為何壓力特別大？

多曼補充，辭職會與負面含義有關，其實源自一個老舊的觀念，也就是當你從事某份工作或職業時，它就是「終身的」，這並不正確，卻塑造出一種普遍的印象：想要有成功的事業，最可靠的途徑就是努力工作、堅持，甚至願意為了更好的結果而受苦。換句話說，中途離開原有的工作崗位，似乎會被視為不符上述特質。

多曼認為，一般人在「裸辭」（編註：指還沒找好下一份工作，就先離職）的情況下，若沒有其他計劃，在心理方面會感到非常不適，不管你喜不喜歡，人們都會給你各種回饋，而通常當有人辭職時，社會的看法是「他們承受不了了」。

2020 年，當英國實施封鎖，地方的健身房暫時關門時，33 歲的私人教練詹姆斯．傑克森（James Jackson）決定離職。但迎接他的不是輕鬆的感受，他過去花了 8 年時間經營客戶關係，突然間不知道自己能做甚麼，同時，別人的意見也帶來影響，「我的老闆認為我做了草率的決定，感情用事。」他原本就對辭職這項決定感到焦慮，而其他人的言論使得他更加懷疑自己。

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《英國廣播公司》引述一項研究提及，受到「辭職污名」（quitting stigma）影響最嚴重的，是還沒找到另一份工作就離職的人；當人們失業那刻，就被專業人資與普遍大眾視為缺乏能力、不夠溫暖、不容易被僱用。這使得人們必須提供證據，證明他們辭職是出於外部因素，而不是自願離職。

《ABC新聞》（ABC News）2011 年報導，加州大學洛杉磯分校（University of California, Los Angeles）研究人員發現，當人們「一走出公司大門」，與失業有關的恥辱感會立即產生。只有當失業與個人無關，例如企業主破產，不得不開除員工的情況下，這種負面感受才會消失。

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辭職後的選擇不是一次「定生死」，應用更廣闊的視野看待

對於有意離職卻又猶豫的工作者，多曼建議，應聚焦在個人要離開的原因，而不是他人的眼光，並以更開闊的視野看待決策，

「你不是在決定你餘生的角色，你只是在決定下一份工作，或者下一個決定。」

在對的時機，向對的人尋求建議也很重要。多曼表示，可以與其他在經歷過類似過程、並獲得成功的人們談談，這些人比較不會以負面眼光看待辭職，「不要問那些沒體會過這個過程的人，因為他們怎麼能夠幫助你？」

另一方面，社會的氛圍或許也悄悄轉變，尤其在疫情發生後。人資專家大衛・德索薩（David D’Souza）認為，疫情帶來了動盪，就業領域會發生廣泛的變化已經不可避免。這代表，人們應該一直待在同個工作崗位的觀念可能已經轉變。

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