畀家用｜搞鬼兒子將款項改成「這名字」　媽媽翻查時睇到又嬲又笑

有位台灣媽媽每個月都會收到孩子轉帳家用，她不以為意一直存起來，某天她到銀行補摺，她看了明細這才發現，原來孩子竟將「家用」備註為「搶劫費」，讓媽媽又氣又好笑。



很多人都會固定給父母家用，不管數目多少，總是孩子的心意。有位媽媽每個月都會收到孩子轉帳家用，她不以為意一直存起來，某天她到銀行補摺，她看了明細這才發現，原來孩子竟將「家用」備註為「搶劫費」，讓媽媽又氣又好笑。

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這位媽媽女事主在網上發文，說孩子雖然沒住家裏，但每個月都會固定給她5千元，「一直沒動，想說放那也是死錢，就轉出投資。」某天她去銀行補登存摺，意外發現明細竟然有「搶劫費」，她定睛一看才發現是那筆家用，她笑稱，「每個月都給我搶劫費...養這麼大...不知道需要多少搶劫費才划得來？」

網民笑了：

．「不是抱怨文啦...媽媽樂在其中蠻幸褔的」

．「挺幸福的啊！跟孩子能有這樣的互動」

．「現在已經進步到雲端搶劫了」

．「好可愛又有點可惡的兒子」

．「平時相處方式像是朋友嗎？感覺要夠親密才會有這種欠揍的幽默」

．「希望我以後也有搶劫費可以拿」



網友認為年輕人賺不多，有給就好：

．「這個年代，不會回來啃老，就萬幸了」

．「我是每月進貢，適當的經濟壓力，可以增加責任感」

．「現在的小孩他們的回應常會讓長輩哭笑不得，重要的是他們要保有一顆善良的心」



也有人認為搶劫費稱呼不妥：

．「如果覺得是搶劫費，縱然是開玩笑我也會很不爽，這代表媽媽的付出讓他感到理所當然」

．「劫費這三個字，好像不是很願意。孩子養那麼大，真諷刺」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】