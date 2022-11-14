電話、手袋買最新　戶口卻長期赤貧？網民以「這稱呼」來形這種人

你理財儲蓄觀念是甚麼？是堅持買精品名牌、專櫃貨？還是把錢存下來，物品堪用就好？在Dcard上就有網友提到最近和朋友聊到理財類型話題，表示通常花錢有兩種極端，分別是「精緻窮」、「吝嗇富」，並列出這兩者之間差異，特別發文想問問大家究竟是屬於哪一派的，引起熱議。



「精緻窮」行頭要最好 網友：馬上想到松坂老師

原來有一種窮，叫做「精緻窮」？精緻窮是指生活看似過很好，從他行頭裏可見最新的iPhone、鞋子、衣服、精品，裏裏外外都光鮮亮麗的，把自己經營得很好，但秉持着賺多少就花多少的理念，實際上這類人沒多少存款，並不是真正的富有。

身為精緻窮的卡友則分享：

．「我月薪3萬（台幣，下同）時是精緻窮，月薪7萬變吝嗇富，因為要付房貸養小孩」

．「靠着家人精緻窮，自己精緻不了，身上名牌包都是家人買的」

．「精緻窮，同學說我看起來過很好，但事實上錢包裏面沒有」

．「馬上想到松坂老師（編：漫畫《蠟筆小新》角色）」

．「身為大學生不知道我算不算精緻窮，存到一點錢的時候會買好東西給自己」



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「吝嗇富」能省則省 網友：年薪約45W摳出一間房子

至於「吝嗇富」則與精緻窮相反，這類人通常在生活上是能省則省，比如每一餐都要去查優惠、友善食光等，生活用品也會用到不能用為止，甚至不買車以大眾運輸去代替通勤，如此極致節儉的個性，基本上最後都能累積起不少財富。

該類網友表示：

．「偏向吝嗇富，除了對吃稍微大方，其餘能省則省」

．「絕對吝嗇富，精緻窮的生活很難走向富，但吝嗇富之後隨時可以過精緻的生活」

．「我只有生日過的精緻窮，之後的364天都吝嗇富」

．「偏吝嗇富吧，年薪約45W好不容易摳出一間房子」

．「我是吝嗇富，存錢是我最大的興趣」



兩者都不是算甚麼？卡友哭喊：何時才能精緻富

沒被分類到的網友則笑說：

．「我窮但不精緻是算哪邊？」

．「我是吝嗇窮，何時才能精緻富？」

．「我是吝嗇窮，因為沒辦法揮霍，也沒辦法精緻因為窮」

．「可以普通窮嗎笑死，不追求精品但還是很窮」

．「我是中間，既不精緻也不富」

．「可以精緻富嗎？喜歡吃好用好穿好的感覺」

．「質感小康可以嗎？」

．「一般窮，但是接下來會更窮」



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