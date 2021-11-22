富二代不盡是二世祖　父母要求高不許躺平　事主心聲引來兩極回應

提到「富二代」，一般人第一個念頭通常是羨慕他們，好像不用特別努力就過順遂的生活，不過最近有網友在PTT發文「富二代其實大多比一般人努力」，引起網友熱烈討論。



為何網友認為富二代其實比一般人努力？

該名網友表示，大多數富二代都很重視家庭教育，從小就會要求子女達到各項要求，所以富二代長大後通常成就也比較好，令他感嘆「那我幹嘛不躺平就好？」

相關文章：為何人家37歲可擁千萬宣佈退休？ 除延遲享樂外這3點也值得參考

+ 10

許多網友紛紛表示認同：

「所以才有人說世界上最絕望的是，比你聰明比你有錢的人比你還更努力」



「應該說他們的努力方向會比窮人正確很多」



「不是富二代，但蠻同意這篇的。代入他們的角色想想，雖然經濟方面比較無後顧之憂，但是人生需要煩惱的不是只有經濟，還有人際關係、個人價值實現等」



「接班富二代背的壓力是無形壓力，不是那種被上司操、被罵的壓力，一個決策錯誤公司可能大噴血，不是我們寫檢討報告就好了」。



相關文章：「肯努力就會成功」只屬偽命題？別過份吹捧努力 一事同樣重要

反對立場網友怎麼說？

不過也有網友不以為然，一名網友回文分析，犀利表示：

「因為他的努力，他看得到方向，所以他願意努力」，



並舉例一般人通常只會看到富二代很努力創業，因為富二代就算創業失敗，還是有爸媽可以靠，可以創業直到成功為止，別人只會看到他創業成功的樣子；不過沒有背景的一般人如果創業失敗，賠上的可能是一輩子的存款，很難再翻身。

該篇回文引起網友共鳴，紛紛留言表示：

「中肯，深知有退路才敢衝」



「窮的人哪有機會給你賭」



「本來就是，環境本來就佔大部分因素，當有錢小孩下課在抱怨學鋼琴好累的時候 窮人的小孩在打工然後被嘴不努力」



「環境跟背景遠比個人努力重要得多」



「大家都很努力，但富二代光是有資源就贏爆」



相關文章：狂睇財經書仍當不了有錢人？犯上4個錯誤理財觀念保證一世難富有

+ 16

羨慕別人總比自己成功？ 了解「人生時區」道理學習改變人生

財務自由｜訪談21位白手起家有錢人 他們有這6個共通的生活習慣

延伸閱讀：

突喘不過氣！「過度換氣」拿塑膠袋呼吸？醫急喊：別再用了

什麼叫「班班飲水機」？基層教師反彈 網酸：要不要班班掃地機器人？

ID撞名《魷魚遊戲》被檢舉！實況主被誤認假帳號慘丟工作

【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】