職場12星座｜處女小心眼、白羊太率直　這5星座同事最易乞人憎

進入職場以後，除了賺錢以外，當然還是希望能做到可以發揮長才的工作，以及良好的工作環境。但說到工作環境，當然就不得不提每天要相處超過八小時的同事了！遇到難搞的同事不僅事倍功半，還會影響心情，真的是讓工作苦上加苦！一起來看看是哪些難搞的同事星座上榜吧，如果自己有上榜也先不用急着否認或找理由，可能只是你有自己一套的工作方式，不妨試着調整較負面激烈的部分，畢竟工作還是團體合作優先囉！



以下5個星座的同事，實在較易同事心生不滿（按圖了解！）

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處女座

相信處女座的人也很難否認自己的龜毛，畢竟與生俱來的細心和重視細節，讓很多小問題在他眼裏無所遁形。不過做處女座的同事可就要累了，不僅可能狂被挑剔毛病，還要反覆和他報備步驟與過程，所以雖然工作成果不會差，自己也能學習到不少東西，但內心還是會覺得跟他共事錢真難賺！

獅子座

充滿王者風範的獅子座，自帶領袖魅力，對於工作也很有自己的一套，不過容易好大喜功，把許多功勞往自己身上貼金，甚至也會過於自負，引起其他同事的眼紅與不滿，進而影響整個團隊的工作氣氛。

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天秤座

平時天秤座的人是很好相處的，只是遇到需要決策的時候，就會因為想太多而搖擺不定，甚至朝令夕改，讓一件事情處理到一半可能又要從頭來過，如果天秤座的人剛好又是主管級的，那反反覆覆的指令只會讓要執行的下屬每個氣到不行，即便立意是良善的，但不夠果斷的個性還是讓人無所適從。

白羊座

擁有火爆個性且直來直往的白羊座，在職場上也是沒有在客氣的，往好的地方看，白羊座有超強的執行力和效率，但這樣沒耐性的脾氣和想到甚麼就做甚麼的性格，讓其他同事也會有點畏懼，畢竟是團體活動，還是要稍微收斂一點，比較能有融洽的工作環境。

天蠍座

天蠍座在工作上很公私分明，也不太喜歡做表面工夫，所以會讓人有種不好親近的感覺，而且天蠍也是細節狂，細節到同事會覺得他在找碴，而忽略他的用心。而且說到記仇，天蠍座說第二沒人敢說第一，如果你在工作上得罪他或者招惹他，對他來說要在背後捅你刀，那可是手起刀落，眼睛都不會眨一下。

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