進修｜LinkedIn公佈5大受歡迎技能　Excel之外「它們」亦越見重要

疫情後，許多事情都有了巨大改變，在職場上所需的能力也跟從前大不相同，LinkedIn首席經濟學家卡林・金柏（Karin Kimbrough）就認為，很多事情都不可能再回到疫情前的狀態，人才市場也是一樣，不論是勞資雙方都必須接受，未來市場需求將會大有不同。



「彈性」成為新的職場關鍵字

金柏表示，企業必須認知到，現在人才市場中，權力的分配已經產生變化，「求職者對於工作地點將會更加挑剔，也對其想要的東西更加直言不諱。」在LinkedIn針對全球超過10萬名會員的調查數據中，「彈性」（Flexibility）是成長最多的優先考慮事項，從2020 年4月到2021年6月，其重要性增加了12%。

美國民調公司Pollfish今年的一份調查也發現，65%的工作者寧可減薪、放棄休假或選擇能完全遠距的工作，也不願意回公司上班。

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求職者在考慮新東家時，最重視的三項條件分別為工作與生活平衡、獎勵與福利、同事和公司文化，可惜的是，員工們認為「工作與生活平衡」卻是目前公司最不重視的一個項目。

換個角度，企業對人才的要求有哪些變化呢？從數字層面上來看，LinkedIn網站上的職缺數量比起疫情前倍增，2021年第二季的職缺數就比起去年多了7倍，明顯可以看出「缺工」是目前全球產業的普遍現象。

近一步分析增加的職缺，可以看到兩大趨勢。首先因應數位轉型需求，數位型人才市場的競爭更加激烈；第二則是面對面服務類的職缺大幅增加。

金柏建議，在這樣的時期，企業更應該考慮給出更好的條件來吸引求職者，包括加薪等等，尤其是在疫情中仍需要與人面對面的工作，在疫情之下，願意選擇這類工作的人相對減少。若無法給出更好的薪資，也可以試著提供更好的職涯發展或培訓計畫等，以留住人才。

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疫情下，工作者都在精進哪些能力？

在人才市場的劇烈變化下，自我成長仍是增加談判籌碼與地位的重要關鍵，LinkedIn統計了2020年6月到2021年7月，在LinkedIn Learning上最受歡迎的五大課程，其中包含個人的自我學習，也有企業的內部訓練。

1. 無意識的偏見（Unconscious Bias）

2. 戰略性思考（Strategic Thinking）

3. Excel 基本訓練（Excel Essential Training）

4. 自信溝通 （Communicating with Confidence）

5. 自信與效率談話（Speaking Confidently and Effectively）

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可以看出，促進職場多元性與包容性的課程在過去一年大受歡迎，這也反映了求職者對此的重視，金柏分析，「員工們會希望公司可以更有包容性，讓自己有歸屬感，過去一年內，『無意識的偏見』課程有超過60萬人觀看，顯示有許多企業或個人已經採取行動了。」

而在排行榜中，「自信溝通」和「自信與效率談話」這兩堂課也很受歡迎，雖然常聽到數位技能在職場上的需求很高，但溝通這類的軟性技巧也越趨重要，尤其是混合辦公時代來臨，好的溝通能力將能發揮更大的作用。

不論是正在招募新人，或是幫助企業內部發展，都必須了解到，包容性和溝通是兩項人才市場相當重視的技能。

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