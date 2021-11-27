職場穿搭｜秋冬男士皮靴4大品牌推薦　Clarks、RED WING型男擔當

在秋冬無論是上身著用大衣、單寧外套，腳下有一雙靴子就能暫且擺脫稚氣，讓你看起來更加知性、散發輕熟男魅力，而靴款透過不同的材質、筒高，有型之外也能在正式或休閒場合襯托出一個人的氣質。



以下就讓 Dappei 推薦四家耐穿又有型的靴子品牌給搭黨們參考，也因為款式經典，因此只要入手一雙就能穿上好幾年！（點擊放欣賞）▼▼▼

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1. Clarks

喜歡沙漠靴的搭黨們想必都聽過 Clarks 這個來自英國的品牌，最初以製造羊皮拖鞋及皮鞋起家，除了做工講究，為了提供更好的腳感，他們不斷改良製鞋技術來提升著用舒適度，製造時也十分注重環境友善與勞工工作環境，不愧為百年製鞋品牌。而 Clarks 近期推出的沙漠靴 2.0 在保留經典外型以外，對於楦頭的改良、鞋底與鞋面間獨到的縫紉技術 ⋯⋯ 等，都讓靴款防水機能更加且舒適；在搭配上，無論是成套丹寧或搭一件軍裝大衣都有各自的帥氣。

2. RED WING

說到經典靴款就不能錯過的 RED WING 可說是靴中龍頭，這個美國的工作靴品牌擅長手工製作能讓不同時空、工作種類的工人們都能舒適著用的靴款，例如：有為了鐵路工人設計的 Engineer 系列、電纜工人穿的 Lineman ⋯⋯ 等；其中最廣為人知的大概是屬於 Classic Works Boots 系列的 Red wing 875 及 Red wing 9111，前者鞋底在設計時為了提高狩獵成功率而採用具緩衝效果的平底橡膠，因此平時行走也會有舒適的腳感，而後者在 RED WING 大粉絲木村拓哉於日劇《Hero》中著用後也帶起一陣流行炫風。RED WING 在楦頭選擇也各有不同，喜歡工作靴的搭黨們若想嘗試不妨到店面實際體驗，挑選出適合自己的一雙 RED WING 吧！

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3. 林果良品

為了讓更多人體會皮鞋工藝的美好而誕生的台灣手工鞋品牌「林果良品」，鞋款就像品牌名一樣低調卻極富質感，如果你喜歡它的設計就會摘下這顆樹果，假如沒購買也會知道台灣也有這麼棒的手工鞋，而這也是林果良品想為台灣鞋業盡一份心力的初衷。除了孟克鞋（Monk Strap shoes）、德比鞋（Derby Shoe）、牛津鞋 ⋯⋯ 等眾多皮鞋款式，方便穿脫且有能拉長腳部線條的裁片設計的卻爾喜靴也是搭編很推薦的鞋款，而且林果良品的切爾西靴（Chelsea Boots）不只有常見的牛皮款式，還有適合秋冬的駝色麂皮款，為了讓麂皮更方便照顧，品牌使用了「3M 防撥技術反毛牛皮」的科技方法達到防水防油的功能，讓這雙靴款更適合戶外著用。

4. Meermin

Meermin 是一個在 2001 年成立的西班牙皮鞋品牌，雖然以皮鞋品牌來說較年輕，但它憑著做工精細、皮料選擇多卻不太昂貴的高 CP 值，很快在市場中站穩腳步；除了鞋款選擇多樣化，Meermin 推出的鞋款顏色也很多，不只有基本的咖啡色、酒紅色，想要更有秋冬氣息不妨試試墨綠色的款式，不管是切爾西靴或工作靴，低調又不失質感的顏色都能為整體造型添加亮點。

Dappei 結語：

邁向成熟之路，擁有一雙皮鞋或靴款是一定要的！如果聖誕禮物還不知道要買什麼，看完以上四個品牌推薦後不妨為秋冬來點投資，送自己一雙帥氣又有型的靴子，只要保養妥當都能穿上好幾年。



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原文：微熟男子不能沒有質感好靴，Clarks、林果良品 ⋯ 「靴子品牌」推薦，整個秋冬的帥氣都被你承包了！

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