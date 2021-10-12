同事語文能力普通　卻總愛突兀地講英文？4個行為看出他只在扮勁

回想你當初踏入職場一剎那，你可能會覺得很多同事都很「有料」。但當你打滾了一段日子之後，你會發覺當中不少人其實是「無料扮四條」的。

今天半宅職薯就和你揭開四類職場常見的「無料扮四條」行為。



1. 和名人只有一面之緣，卻假裝深交

同事間閒聊時，很多時會談及城中知名人士。「無料扮四條」的人總喜歡表現得和這些名人相識多年，為自己臉上貼金。

例如：

「王小明？我同佢食過飯啦。佢真人其實唔係咁……」

（實情只在超過100人的商務活動中交換過卡片，話也沒說過兩句，卻假裝識得人多又人面廣）

職場總會遇上一些「冇料扮四條」的上司和同事，你未必需要揭穿他們的無能，但應要懂得辨別誰是冇料：

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2. 胡亂引用數字，製造掌握實況假象

不少人都相信數字會說話。「無料扮四條」的人便利用這種心態，在談話之中不斷插入數字，製造掌握實況的假象。

例如：

「去年全東南亞的滲透率係15.27％，比前年增加咗4.35個百分點。」

（只記得幾個數字，便經常胡亂引用，那管和討論的題目沒有直接關係，更不懂得如何詮釋這些數字）

3. 明明可以用中文，卻要突兀地使用英文

「無料扮四條」的人通常喜歡在對話中不必要地使用英文，彷彿一說出英文名字／名詞，便代表懂得該項事情的所有精髓。

例如：

「我覺得The Queen's Gambit 拍得幾好，我諗住睇埋Walter Tevis 嘅原著」

（事實上對於這套劇的理解就只有名字而已，至於閱讀原著，其實也是只講不做的）

4. 把高層的客套說話，演繹成對他另眼相看

能夠和高層直接對話，總會在同輩間製造獲得賞識的錯覺，令人以為他就是高層身邊的紅人。

例如：

「David 今朝問我最近忙緊乜嘢。雖然我手頭有幾個project跟緊，不過佢開到口，我咪同佢講有乜就出聲囉！」

（David 是公司高層，公司上下都叫他陳生的。「無料扮四條」的人卻喜歡在同輩面前直稱高層英文名。更把高層對他的寒暄說話，演繹成私人密令）

結語

「無料扮四條」的人存在於不同機構、不同位置。他們最擅長的技倆就是在新人面前「扮嘢攞威」。這類人通常活在自己幻想出來的世界之中，欺騙自己也欺騙別人。

如果你的公司也有「無料扮四條」的人，那麼我恭喜你。因為看穿他技倆的你，會在他身上找到無窮的樂趣。

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