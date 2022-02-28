職場文化｜辭職卻不能退出客戶群組　同事：當售後保養兩個月吧！

一名女子在PPT上自爆自己即將離職，也已有新工作，但即將成為「前東家」的公司前輩，要求她先不要退出客戶群組，「就當作售後服務保養兩個月！」讓她十分為難，也覺得「感受不太好」，上網po文求各方網友建議。



原PO稱，即將在周五離職，這兩周也是如火如荼準備交接資料，並做好將客戶群組和同事的即時通訊群組互相串接，盡量做到交接清楚。但同事卻在她離職前一天下班前希望她離職後先不要退客戶群組，表示「怕臨時有問題要問，就當作售後服務保養兩個月！」

相關文章：衰老細｜品格是差不會忽然變好人 揭穿卑鄙中層4個扮嘢管理手法

+ 11

原PO說，並不排斥在離職仍接受前同事的公事詢問，「因為我能體會求助無門的感受，會盡量幫」，但離職後若不退超過上百間的客戶群組，會「覺得有點煩悶」，而且被這樣要求「覺得感受不太好」，她坦言，還是希望能切割清楚，因為即將接手的新工作也會有新群組。

網友留言紛紛一面倒，認為原PO應該勇退，「沒錢還做事，你是要積陰德逆？」、「那有要再付兩個月薪水嗎？」認為要求離職員工「售後保養」的，實在是「白癡前輩」，且「離職後不方便知道太多公司的事，還是退群好」，面對前同事的問題，「私下Line即可」，還有人認為，若真的不退群組，剛開始只要「已讀不回」就好，「過一陣子就會把你踢走了」。

【延伸閱讀，更多職場文化現象】

辭職｜同事準備離職總有先兆 除常請假、清空枱頭還有這些轉變…

+ 6

辭職｜寧棄高薪轉行送外賣？ 打工仔因一事放棄文職網民有同感…

+ 4

準時收工竟被上司發送訊息單打 還向經理打小報告怎知結局竟是…

+ 11

工作要求一再提高 因老細嫌未榨盡你 4個原因令打工仔只想躺平

+ 8

延伸閱讀：

開朗哈士奇也染上「星期一憂鬱」 神情厭世網友笑：就是我！

2人就有1人待10年 麥當勞打造千人正職大軍

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】