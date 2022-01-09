職場穿搭｜冬日返工襯衫　外套絕對是關鍵　即睇5大褸款穿搭建議

今年秋冬將面對超低氣溫，在天氣轉涼後，衣櫃裏的外套是時候該出動囉！在日常穿搭上，外套不僅有保暖效果，更能讓整體穿搭大大加分，但除了四季都能穿的牛仔外套，也可以選擇充滿個性的西外或大衣，如果是溫柔路線的女生們，也不妨試試針織外套，絕對讓你的秋冬look再加分！



5款秋冬外套（按圖了解）

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1.牛仔外套

一年四季都百搭的牛仔外套當然也可以在冬天穿！不管裏面穿的是帽T、素T，或者長裙也一樣百搭，穿上牛仔外套都顯得有個性。如果是短版牛仔外套，下半身也能搭配牛仔寬褲，甚至選擇一深一淺的顏色，就能輕鬆打造出穿搭的層次感。

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2.大褸

秋冬的衣櫃裏怎麼可以少了它！無論穿襯衫、長裙或素Tee，都可以穿大褸當作外套，不僅保暖，更會讓人自帶氣場，走起路來都有風~如果擔心自己的身材比例不夠好，可以選擇有收腰設計的大衣，直接幫你提高腰線，比例瞬間變好！而女生最在意的梨形身材也可以透過大褸修飾，A字版型的大衣能夠遮住臀部跟腿部，也能順便拉長腿的比例。

3.西裝外套

秋冬必備單品：西裝外套！想要走性感路線的女生，可以穿襯衫配短版西裝褲，絕對又帥又辣！休閒風格的女生也能選擇長袖素Tee搭配流行單品「自行車褲」，這種有個性的態度小編給100分。

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4.風褸

最適合輕熟女的風衣穿搭來囉~經典款式的風褸雖然材質偏薄，但秋冬穿上它，滿滿氣場不多說~穿襯衫或毛衣時，外面加件翻領風褸，再戴上一條項鍊做點綴，絕對時尚感滿分！如果是帥氣風格的話，也可以穿運動棉Tee加風褸，可甜可鹽風格超百變。

5.針織外套

冷冷的冬天，穿件柔軟又能保暖針織外套吧！不管是穿件打底的高領保暖衣或是直接外穿都充滿暖暖秋意。不過愛美的女生也別錯過短版的針織外套，可以修飾身形又顯腿長，輕鬆擁有胸部以下都是腿的既視感！如果是擔心穿上針織會顯胖的女生們，可以多注意肩寬、袖寬的比例和剪裁。下半身若搭配牛仔長褲，風格休閒也時尚！

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