活得清醒？還是苟且為人？　7條問題反思每天的忙碌是否有意義

從這一刻到下一刻，從昨天到今天，從今年到明年，人生一眨眼就飛逝過。雖然眼前的一切都很美好，但很多時候我們都想要更多，不要生活只是早上醒來趕着上班；下班後趕着接孩子、料理家務。我們希望人生有意義，想要為家人與世界帶來正面的改變、想要與眾不同，但多數人不知道下一步該怎麼做….



這些負荷的壓力，是否讓你喘不過氣？是否對你的信念、家庭關係、健康、個人成長、創意或慷慨氣度形成限制？如果是這樣，那便是你該做出轉變的時候了。

可以借以下7條問題思考是否應該開始轉變我們的人生（按圖了解！）

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七個問題檢視自己是否陷入「日常昏迷」

在追求更多的人生之前，有一件更重要的事需要確認，就是你真的「清醒地活著嗎？」想像一下，在意外現場你是第一個到達的人，發現現場有人受傷。急救安全守則第一條就是查看傷者是否清醒、是否有呼吸，換言之，你必須檢視他的生命跡象。

雖然多數人每天都很認真生活，卻免不了在重複的日程中陷入「日常昏迷」的狀態。也許身強體壯、活動自如，但這不表示你真正地活著。



或許，你是在毫無自覺的狀態下，渾渾噩噩地過日子。混亂、分心、干擾、延宕、壓力、愈來愈快的生活步調與愈來愈多的要求，擠壓了生活的喜悅，在你還沒察覺之前，這些問題早已讓你喘不過氣來。

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無意義的行動，就像缺氧的心臟，即便還是能夠輸送血液，送出的東西卻不夠豐富、有益。現在，該是醒來的時候了，就用這七個問題自我檢視是否已經陷入「日常昏迷」的狀態。

1. 你是否清醒地生活？

生活充滿許多雜音，導致大腦陷入困境，無法過濾出真正重要的東西。第一項要檢查的重要生活狀態很簡單，便是：你是否清楚覺知自己對生命的真正企求是什麼？ 首先你必須釐清自己的想法，將想法訴諸文字，創造出一份行動方案。

2. 你有企圖心嗎？

隨著你對生活的要求愈來愈高，你會發現目前的你跟理想中的你之間出現一道鴻溝，而企圖心是推動你努力朝目標伸展的力量。在設定好九十天的目標後，你便能將終極目標分解成能更快達成的小目標，因此能更常體驗到成功的快感。

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3. 你是否持續成長與學習？

人類大腦擁有無窮潛力，但大腦的運作原則是「不用就會鈍化」。持續成長與學習，能讓你不斷找到更好的新生活方式。

4. 你全心投入嗎？

當你陷入日復一日的制式化習慣時，很容易就會變得精疲力盡，對身邊的大好良機視而不見。刻意將精力專注於價值最高的事情上，也能讓你隨時準備好掌握任何新機會。

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5. 你經得起磨練嗎？

想要做出重大改變，需要有恆心及毅力。當你將自己推出舒適圈的圍牆後，你將會體驗到驚人的成長。

6. 你處於「順流」狀態中嗎？

「順流」（flow）指的是利用自己最高竿的技能，也就是你的天賦與能力，來成就最具意義的挑戰。你得將自己擁有的各種能力融會貫通，引導一切相互呼應，設法讓好事發生，以最理想的方式體驗人生。

7. 你有信仰嗎？

「信仰」這個重要的生活狀態，將生命所有要素串聯起來。有了信仰，你會追尋更美好的生命，也就是有人生目的與意義的生命，你相信這樣的生命確實存在，並有所改變。

花點時間想想前述這些問題，可以幫助你思考自己的生活重心是否放對地方。

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一張清單幫助你找回能量

當生活太過忙碌，如何提醒自己保持在人生的正道上？試著在生活中加入這五件事，保證你能從渾渾噩噩的生活中有意識地覺醒：

1. 我需要充足的睡眠，日子才能過得最有效率



2. 我必須吃有營養的食物，讓身體在最佳狀態運作



3. 我必須保持積極、活躍，獲得身心所需的能量



4. 我必須有足夠時間，才能好好思考和決策



5. 我要將工作拆解成小任務，因為自己不可能在一天之內完成所有事



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每天做好一件小事就能帶來驚人變化

我們都知道，生命是由一連串小作為、小選擇與小決定所組成，我將這些元素稱為「微行動」。微行動很重要，因為微行動讓我們向前行，且微行動有加乘效果，如果你採取了一項微行動，例如回電話以協助完成一項專案，表面上看起來雖然似乎微不足道，但隨著時間流轉，一連串有心推動的微行動將會彙整成一個向上的螺旋，讓停滯的事物順利展開。

實際上，微行動可以有很多變化的型態，你也可以改成設定一個微行動計畫每天執行，例如：

1. 出門前規劃好當天的待辦事項。



2. 感謝同事的工作好表現。



3. 在會議空檔，找到時間來整理思緒。



4. 準時或提早到達會議。



5.每週寫兩封感謝函。



6. 每次讀十頁的書。



7. 提早15分鐘起床。



8. 每天吃三種水果。



9. 喝足夠的水。



當這些微行動成為日常生活習慣時，它們的潛力就會進一步被激發出來，幫助我們成長，大幅提升工作與家庭生活的效率。

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：老是無精打采、做什麼事都像瞎忙、沒有目標…小心你已經陷入比低潮還慘的「日常昏迷」狀態！】