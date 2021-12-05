中年｜40歲起該為人生作斷捨棄　除不必要的自信　這些事也應拋掉

邁向 40 歲的人生，不知不覺堆積了好多東西。無論「好」或「壞」，都沈澱在你的身心，讓你感覺愈來愈沉重。《為了遇見 40 歲更好的自己》作者嶋津良智指出，整理人生的方法和整理房間一樣，都是區分出「要」和「不要」的東西，如此而已。書中列舉出一些應該捨棄的人事物，你準備好放下了嗎？



到了不惑之年要注意的事項（按圖了解！）

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1. 該捨棄的自信

一到 40 歲，你會發現很多東西不聽使喚。以前對酒量很有自信，結果赫然發現自己應酬完宿醉了一天。或是以前記憶力很好的人，開始忘東忘西。為了適應人到中年身心靈的變化，請捨棄從前的自信，以往用「體力」應付的工作，也許該思考更「聰明」「靠著團隊力量運作」的方式。

同樣的道理，你該捨棄熟悉的舒適圈，繼續累積新的經驗、在「賞味期限」來到前蛻變。在歸零的過程中，自尊心是不必要的，害怕失敗、丟臉都會變成你成長的煞車。

2. 該停止的習慣

做事情的判斷標準，不該用「喜歡」「討厭」來選擇，而是對工作或人生有沒有必要。很多人不想做一件事是因為他麻煩、瑣碎，可是就算喜歡的工作，中間一定也有麻煩的部份。為了想更上一層樓，必須具備「做討厭的事情的能力」

換句話說，該捨棄掉的是自己無意識中培養出不必要的習慣，比如衣櫃裡不穿的衣服都是喜歡而買，卻不是「必要」；儘管自己認為花太多時間當低頭族，卻不曾下定決心要減量使用手機的時間。

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3. 該慎選的工作

跨過 40 歲後，你同時要做好自己的工作，也要負責培育指導部下。為了同時做好兩件事，你該學會慎選工作，投入只有自己能完成的事，其他的事情要學著交代出去，然後發揮耐性等待部下成長茁壯。

定期檢查你工作當中，有沒有可以不做、指派給其他人做、外包、簡化的部份，或是和其他部門重複、沒有效益的部分。卸下一些工作，善用時間。

4. 該放下的人際關係

你會發現跟某些人相處，他們積極的人生態度也會激勵你持續前進；而跟另外一些人相處過後，發現他們只會不斷以抱怨消耗你的能量。

你該學習梳理自己的人際關係，放棄想要討好每個人，想當好人的念頭。唯有如此，你才能跟真正重要的人建立關係。

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